Bekervoetbal Achterhoek/Liemers: DZC'68 wint door sterke fase na rust, AVW'66 haalt net de tien treffers niet

DOETINCHEM - DZC’68 heeft zaterdagmiddag de eerste poulewedstrijd van het bekertoernooi in winst omgezet, in poule 15 werd Voorwaarts Twello met 1-3 verslagen. Na een 0-0 ruststand liep DZC'68 uit via treffers van Wout Blasman en Jesper Vonk (2x).

,,We hebben goed gespeeld. Voor rust was het eerst aftasten, na de pauze deden we wat omzettingen en stond het binnen een kwartier 0-3. Dat viel positief uit voor ons", meende trainer Jos van der Veen van DZC'68. ,,Dat hebben we geconsolideerd.”

De Didamse zondagtweedeklasser DVC'26 won in poule 11 op bezoek in Oosterbeek. Bij OVC'85 werd het 0-1 voor de ploeg van trainer Kevin Jeurissen. ZZC'20 heeft zich gerevancheerd voor de oorwassing in het eerste bekerduel tegen AZSV 2 (7-0), zaterdagmiddag werd FC Winterswijk in de tweede poulewedstrijd met 3-2 verslagen. Tom Bilderbeek scoorde twee keer (2-2 en 3-2) voor de Zelhemse zaterdagderdeklasser. ,,Voor rust speelden we bij vlagen goed, alleen in de eindfase waren we slordig en onrustig", meende trainer Henri Golstein van ZZC'20.

Terborg speelde volgens trainer Vincent Selhorst een puike pot tegen AZSV 2. ,,dat is een goede ploeg, als je dan 3-3 gelijkspeelt, doe je het goed.”

De Terborgse treffers kwamen van Sieme Kaak (0-1), Jeroen Graafland (0-2) en Milan Kolkman (1-3). ,,Het is heel jammer dat we maar met twaalf man deze kant op konden. Van de jeugdcommissie mag ik geen spelers van Onder 19 meenemen met het eerste elftal. We zullen denk ik wel vaker met elf of twaalf man op pad gaan.”

UITSLAGEN POULEDUELS BEKER:

EERSTE EN TWEEDE KLASSE:

Poule 11: DUNO-Bennekom 2-1, OVC’85-DVC’26 0-1.

Poule 13: VVG’25-vv Dieren (17.00).

Poule 15: Voorwaarts Twello-DZC’68 1-3.

DERDE, VIERDE EN VIJFDE KLASSE:

Poule 13: ZZC’20-FC Winterswijk (zat.) 3-2, Terborg-AZSV 2 3-3.

Poule 35: AVW’66-Zuid Arnhem 9-0, Elistha-ESA 0-13.

Poule 46: Eendracht Arnhem-DVV (18.00).

