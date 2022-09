Bekervoetbal Achterhoek/Liemers: Forse nederlaag voor Grol, negen goals voor AVW’66 en Basteom kan na warming-up al naar huis

Basteom kwam niet in actie, terwijl het bij Dierense Boys klaar stond voor de aftrap. Trainer André Evers: ,,De scheidsrechter meldde twintig minuten voor de aftrap dat hij zag dat hij was ingedeeld, maar op vakantie was. Toen hadden we de warming-up er al opzitten. In Dieren was er niemand anders om te fluiten en ook de KNVB had niemand voor handen. Nu spelen we deze wedstrijd op dinsdag.”