Bennekom neemt per direct afscheid van trainer Van den Berg

Van den Berg was bezig aan zijn derde seizoen op sportpark De Eikelhof. Het eerste jaar onder zijn leiding werd vanwege de coronacrisis al in een vroegtijdig stadium afgebroken. In het tweede seizoen eindigde Bennekom als zevende, waarbij Van den Berg aangaf dit seizoen de lat beduidend hoger te willen leggen. Met slechts één overwinning in acht wedstrijden is van dat voornemen, mede ingegeven door blessures, nog niet veel terechtgekomen.