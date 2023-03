Berkum-AZSV en CSV Apeldoorn-Juliana’31 in kwartfinale beker

Beladen wedstrijd

De kwartfinale tussen Berkum en AZSV in Zwolle zal een beladen wedstrijd worden. In de competitie in de vierde divisie B troffen beide ploegen elkaar in januari. AZSV-verdediger Jonathan Goosen kreeg het in dat duel, dat in 1-1 eindigde, aan de stok met Berkum-aanvaller Martijn Brakke. Goosen werd uit het veld gestuurd, werd in eerste instantie voor 12 duels geschorst maar ging in beroep. Dat hielp niet bepaald, want zijn straf werd verhoogd naar vier maanden.