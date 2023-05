Berusting en zelfkritiek bij Zico (20) na degradatie DVOV: ‘Gebrek aan karakter en discipline ons heeft opgebroken’

Na het laatste fluitsignaal van arbiter Berkhof was er zaterdagmiddag geen sprake van grote verslagenheid bij de spelers van DVOV op het zonnige sportpark De Pinkenberg in Rozendaal. Nee, eerder van berusting, zo ook bij spits Zico Sarucco. ,,We wisten al wekenlang dat het heel zwaar zou worden. De degradatie zat er aan te komen. Als we heel kritisch naar onszelf kijken dan hebben we het in veel wedstrijden in de tweede helft weggegeven.”