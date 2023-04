Beschamende nederlaag FC Winterswijk, DVC’26 wint povere derby van DCS en SDOUC verliest van hekkensluiter

VIERDE DIVISIE B

RKZVC-Juliana’31 RKZVC-Juliana’31 1-3 (0-2). 0-1 Carlito de Zeeuw, 0-2 en 0-3 Jop van Lith, 1-3 Thijs van Ostaijen.

Hekkensluiter RKZVC leed in Zieuwent de achttiende nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Arjen Nijman moet in de laatste zes duels liefst dertien punten inlopen op Silvolde om de nacompetitie nog te bereiken. Silvolde heeft ook nog eens twee wedstrijden minder gespeeld.

Tegen het Maldense Juliana'31 keek RKZVC halverwege al tegen een 0-2 achterstand aan. Invaller Thijs van Ostaijen redde in de 81ste minuut de eer met de 1-3. ,,We hebben een terechte nederlaag geleden, want Juliana'31 was de betere ploeg", vertelde Nijman. ,,Zeker in de eerste helft waren we te angstig en te matig aan de bal.”

Bij RKZVC stond Tim Penterman onder de lat. Hij was de vervanger van Joël Payers, die in de derby tegen Longa'30 (5-1 verlies) drie fouten maakte. Payers zat ook niet op de reservebank. ,,Joel is vrijdag bij het zaalvoetballen geblesseerd geraakt", aldus Nijman.

EERSTE KLASSE D

SDO-FC Winterswijk 4-0 (1-0). 1-0 Jesse van Huisstede, 2-0 Mervelinio Olijfveld, 3-0 Glenn Hemmers, 4-0 Lars Raaijen.

Subtopper FC Winterswijk leed in Bussum tegen het laaggeklasseerde SDO een ontluisterende 4-0 nederlaag en ziet deelname aan de nacompetitie steeds verder buiten beeld raken. Uit de laatste vier wedstrijden pakte de ploeg van scheidend trainer Martijn Beltman (volgend seizoen AZSV) slechts twee punten.

,,Dramatisch was het", stelde Beltman. ,,SDO is vijf keer voor de goal geweest en scoorde viermaal. Wij kregen de eerste twee grote kansen, maar lieten hun in leven. Voor rust ging het nog wel, maar in de tweede helft was het schandalig. Iedereen was slecht, niet een speler uitgezonderd We hebben heel slecht verdedigd.”

Door de slechte serie heeft FC Winterswijk nog maar twee punten meer dan nummer acht TOP Oss.

TWEEDE KLASSE H

DVC’26-DCS 2-0 (1-0). 1-0 Stefan Ordelman, 2-0 Wesley Mortier.

In de tweede klasse H blijft DVC’26 koploper. In een povere Liemerse derby tegen het Zevenaarse DCS waren de Didammers met 2-0 te sterk, waardoor ze een punt voorsprong behouden op VVG’25 uit Gaanderen. DCS zakte door de nederlaag van de derde naar de vijfde plaats.

Volgens DVC’26-aanvaller Alex Scheffer, die het tegen zijn voormalig ploeggenoten opnam, wilde beide teams vooral niet verliezen. ,,Ik denk dat het daarom wat gezapig was en we allebei weinig risico namen. Maar het kampioenschap gaat nu welleven bij ons. We zijn begonnen met aftellen, nog vijf potjes.’’

Grol-OBW 2-0 (1-0). 1-0 Mark Hietland, 2-0 Luc Berentsen.

Volgens Grol-trainer William Krabbenborg was het eenrichtingsverkeer naar het Zevenaarse doel. ,,We hebben goed gedomineerd en kregen legio kansen. Voor rust hadden we al vier keer moeten scoren. Doordat we de wedstrijd niet in het slot gooiden, werd het opportunistische OBW in het laatste kwartier nog twee keer gevaarlijk. Ik was blij met de 2-0 aan het einde. We voetbalden goed, maar scoorden echt te weinig.”

SDOUC-Spero 1-2 (1-1). 1-1 Jesse Vreman.

,,Er valt weinig te vertellen”, aldus SDOUC-trainer Jan Vreman na het onthutsende verlies tegen de hekkensluiter uit Elst. ,,We hebben geen goede wedstrijd gespeeld. We gaven een paar kleine kansjes weg waar Spero goed van profiteerde. We hadden wel veel balbezit en kregen kop- en schietkansen, maar dat leverde ons niets op.”

VVG’25-Beuningse Boys 3-1 (1-0). 1-0 Patrick Pastoor, 2-1 Chiel Derksen, 3-1 Roel Veldkamp.

Het Gaanderense VVG'25 blijft in het spoor van koploper DVC'26 en blijft, met nog vijf wedstrijden, een achterstand van één punt behouden. ,,Het ging moeizaam, zeker in het begin", gaf trainer Lars Krabbenborg van VVG'25 te kennen. ,,Maar uiteindelijk hebben we toch wel verdiend gewonnen. Alleen jammer dat de concurrenten DVC'26 en Grol ook hebben gewonnen.”

VVG'25 speelt op zondag 23 april pas weer, thuis tegen OBW. ,,We doen nu eerst een week niets", aldus Krabbenborg. ,,Daarna laden we ons op voor de laatste vijf wedstrijden.”

NEC-Varsseveld 2-1 (0-1). 0-1 Cas Kemperman.



Varsseveld ging in Nijmegen onderuit tegen de nummer twaalf. ,,Onnodig", zei trainer Arno Heersink. ,,Bij een 0-1 voorsprong kregen Jorrit Haverkamp en Cas Kemperman beiden een grote kans op 0-2 en hadden we de wedstrijd kunnen beslissen. Dat gebeurde niet en daarna werden we twee keer in de diepte geklopt. Het was niet goed genoeg.”

Varsseveld is nog lang niet veilig, met nog zes duels voor de boeg.

TWEEDE KLASSE I

AZC-Vorden gestaakt bij 1-0.

De streekderby werd in Zutphen na de eerste helft gestaakt, omdat scheidsrechter Hoebink geblesseerd afhaakte. ,,We begonnen niet goed, want in de beginfase kwamen we met 1-0 achter”, aldus Vorden-trainer Wouter Schouten. ,,Daarna richtten we ons op. De 1-1 hing in de lucht en ik had het gevoel dat het nog goed zou komen met ons, maar toen werd de wedstrijd gestaakt. Waarschijnlijk spelen we tweede paasdag het restant.”

DERDE KLASSE A

DERDE KLASSE B

Viod-Gendringen 3-0 (1-0). 1-0 Damian Weber, 2-0 Ralph Klein Tank, 3-0 Lukas de Graaf.

Viod-aanvoerder en doelpuntenmaker Lukas de Graaf meende na de ruime winst van de Doetinchemmers dat zijn ploeg goede kans maakt op de titel in 3B. ,,We staan maar twee punten achter op de koplopers. Het kan nog alle kanten op en de laatste twee duels spelen we tegen de andere topteams.”

Viod haalt voor het nieuwe seizoen de verloren zonen Jorn Eijkelkamp en Mike Severs weer naar huis. ,,Dan krijgen we nog meer kwaliteiten in de ploeg”, aldus De Graaf.

VIERDE KLASSE C

Keijenburgse Boys-GWVV 2-2 (1-2). 0-1 Cas de Neling, 1-1 Mark Overbeek, 1-2 Cas de Neling, 2-2 Harm Middelkoop.

,,Dit zijn de duels om drie punten te pakken’', besefte Keijenburgse Boys-routinier Raymond Sessink. ,,Dat we er slechts één pakken, is toch wel teleurstellend. Er zat meer in. Zeker op het einde met ons slotoffensief. Robin (Stevens) en Mark (Overbeek) kregen grote kansen en in de negentigste minuut had hun keeper (Casper Bussink) een wereldredding.’’

VIERDE KLASSE D

’t Peeske-Rijnland 1-1 (1-0). 1-0 Sven Polman, 1-1 Fabio Fotopoulos.

Koploper Rijnland morste punten bij ’t Peeske, dat getraind wordt door Frank Burgers, de toekomstige oefenmeester van de Lobithse ploeg. ,,Ik hoopte op meer”, aldus trainer Freddy Dahm. ,,Voor de tweede keer spelen we 1-1 tegen hen. ,,De eerste helft ging qua spelbeeld gelijk tegen elkaar op, maar wij kregen wel de betere kansen. Zo kwamen we een paar keer alleen voor de keeper en kopte Ruben Sloot uit een corner tegen de lat. Na een goede steekbal van ’t Peeske stonden we onterecht achter.”

Rijnland kwam vlot na rust op 1-1. ,,Toen lag alles nog open. We hadden de overwinning wel verdiend. Bovenin heeft GSV’38 verloren en is Angerlo Vooruit, dat niet speelde, de lachende derde. Ondanks alles hebben we wel een fantastisch seizoen.”

,,Een punt tegen de koploper is niet slecht’’, meldde ’t Peeske-trainer Frank Burgers. ,,Ik ben er tevreden mee. De eerste helft was voor ons. Helaas misten we een kans op 2-0. De tweede helft was voor Rijnland. Op het einde hadden we wat geluk dat de 1-2 niet viel.’’

,,Ons spel was niet hoogstaand, maar dat hoeft in deze fase ook niet’’, vervolgde Burgers. ,,Ik ben vooral blij dat de drive weer terug is. Als we met dezelfde energie tegen Angerlo Vooruit spelen, dan pakken we hopelijk wel drie punten. Dat is nodig ook, want met een punt schieten we niet heel veel op. Zeker ook niet omdat de concurrentie om ons heen wel heeft gewonnen. Het wordt een spannend slot van de competitie.’’

VIJFDE KLASSE B

VIJFDE KLASSE C

Gelders Eiland-RKPSC 2-2 (0-0). 0-1 Job Aarntzen, 1-1 Tom Jansen, 2-1 René Verpoort, 2-2 Sidney van der Ley.

Sander Hendriks, die de vorige week onwel geworden Gerben Matser als coach verving bij Gelders Eiland, had zijn ploeg graag de overwinning gegund. ,,De jongens hebben een hartstikke moeilijke week achter de rug na het incident met Gerben vorige week. Knap hoe de ploeg het vandaag heeft opgepakt. Ik had ze graag een zege gegund, maar helaas scoorde RKPSC vlak voor tijd de gelijkmaker.’’

Hendriks gaat de komende weken, samen met elftalbegeleider Bram Wensink, de trainingen en de coaching verzorgen. ,,Ik heb geen idee hoe lang Gerben wegblijft’’, aldus de interim-trainer. ,,Iedereen wil eerst graag zekerheid hebben hoe de onderzoeken bij hem uitpakken.’’

RKPSC-trainer Wouter Elbers: ,,We vergaten na de 0-1 door te drukken, maar achteraf mogen we blij zijn met een punt.”

Babberich-Den Dam 2-1 (1-1). 1-0 Niels Hendriksen, 2-1 Bjorn Schoenaker.

Babberich-trainer Albert Kemperman: ,,Aan de ene kant ben ik blij met de drie punten, aan de andere kant hadden we met veel meer goals verschil moeten winnen.’’

Bjorn Schoenaker had voor rust de wedstrijd al op slot kunnen gooien, maar zag zijn strafschop gestopt door de keeper van Den Dam. ,,Ik ben wel blij voor Bjorn dat hij toch nog de winnende goal maakte", aldus Kemperman. ,,En we doen nog mee voor de periode.’’

Babberich staat nu op de zesde plaats.

