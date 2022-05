Beschamende nederlaag RKZVC bij Minor; SDOUC moeizaam voorbij VVG’25, FC Bergh is officieus kampioen en Westervoort gelooft weer in titel

Volledig scherm FC Bergh is officieus kampioen in 4C na de 4-2 zege op 't Peeske. © Theo Kock

HOOFDKLASSE B

RKSV Minor-RKZVC 5-2 (1-2). 1-0 Cem Unal, 1-1 Sjors Storkhorst, 1-2 Jens Schutten, 2-2 Ceylan Amory, 3-2 Jean-Louis Hassan, 4-2 Cem Unal, 5-2 Zlatko Zejnilovic.

RKZVC leed een beschamende 5-2 nederlaag bij hekkensluiter RKSV Minor en is nog steeds niet veilig. De Zieuwentse ploeg speelt zaterdag 14 mei de derby in Lichtenvoorde tegen Longa'30 en zal dan niet mogen verliezen.

De ploeg van trainer Arjen Nijman dacht zich in Zuid-Limburg al veilig te spelen, maar kwam bedrogen uit. Minor heeft, met alle respect, een heel zwak elftal. Maar we hebben het in de tweede helft volledig af laten weten", zei Nijman. ,,We kwamen snel achter, maar bogen dat snel om naar een 1-2 voorsprong. Vlak na rust kregen we een grote kans op de 1-3, maar die werd gemist. Daarna gaven we het helemaal weg. We hadden veel te weinig druk op het middenveld, waardoor Minor telkens de lange bal kon spelen. We misten Remco van Leeuwen (geschorst, red.) heel erg op het middenveld. We hadden nu veel te weinig duelkracht.”

Tegen buurman Longa'30, dat een achterstand heeft van acht punten, mag komende zaterdag niet verloren worden. Nijman: ,,Ik had liever gehad dat er op die wedstrijd geen spanning meer had gezeten.”

Silvolde-Juliana'31 3-0 (2-0). 1-0 Mike Severs, 2-0 Wout Blasman, 3-0 Dion Teloh.

Silvolde won voor de derde keer op rij en staat met 31 punten keurig in de middenmoot. ,,Het eerste half uur was goed, daarna was het van beide kanten rommelig en onrustig", zei Silvolde-trainer Dennis van Beukering. ,,Juliana'31 heeft ook nog kansen gehad om te scoren.”

Van Beukering stelde met Kay Thuis en Jelmer Fokkink twee Silvoldse jonge spelers op in de basis. ,,Zij hebben het goed gedaan. We hebben nu nog vier wedstrijden en die wil ik allemaal nog winnen, ook al spelen we nergens meer voor. Dat heb ik de spelers ook gezegd. Het is heel makkelijk; wie dat niet wil gaat lekker naast me op het bankje zitten. Maar ik heb daar niets over te klagen.”





EERSTE KLASSE E

Stevo-FC Winterswijk 3-1 (1-1). 0-1 Lenn Redeker.

FC Winterswijk begon goed met een treffer van Redeker. ,,toch liep het uiteindelijk beroerd met ons af”, aldus FC Winterswijk-trainer Martijn Beltman. ,,In de tweede helft ging het gelijk tegen elkaar op. En nadat Sven te Winkel een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, was er weinig verschil. In de extra tijd kwam een vrije trap van ons in niemandsland. Daardoor scoorde Stevo. De 3-1 was voor de statistieken. We balen flink met ons allen.”

FC Winterswijk zakte naar de zevende plaats, al bedraagt de achterstand op nummer vier RKHVV slechts één punt.

TWEEDE KLASSE I

SDOUC-VVG'25 2-0 (0-0). 1-0 Jesse Vreman, 2-0 (pen.) Kees van de Pavert.

Het Ulftse SDOUC blijft na de moeizame overwinning in de derby op VVG'25 koploper. De voorsprong op WSV Apeldoorn, dat Vorden met 3-0 versloeg, blijft één punt. SDOUC had het voor rust erg moeilijk met het zeer verdedigend spelende VVG'25. Na rust brak Jesse Vreman de ban en vervolgens bepaalde Kees van de Pavert met een dubieus gegeven strafschop de eindstand op 2-0. VVG'25-trainer Lars Krabbenborg werd met rood weggestuurd door arbiter Mike Blok.

DVC’26-Viod 1-0 (1-0). 1-0 Sven Udink.

In de tweede klasse I lijkt DVC’26 zich na de cruciale 1-0 zege op nummer twaalf Viod uit Doetinchem geen zorgen meer te hoeven maken om degradatie. In plaats daarvan klommen de Didammers naar de vierde plaats en gloort plotseling de nacompetitie om promotie.

Goed was het spel van de thuisploeg overigens niet, maar trainer Kevin Jeurissen was tevreden met het resultaat. ,,Dat was heilig, daar ging het om. We wisten dat we waarschijnlijk vierde zouden staan als we wonnen. Nu begint het pas voor ons.’' De voorsprong op de door Viod bezette twaalfde plek bedraagt nu negen punten, met nog vijf wedstrijden te gaan.

Concordia Wehl-Spero 2-3 (0-2), 1-2 Jesper Vonk, 2-2 Stijn van Uum.

Concordia Wehl-trainer Bas van Londen baalde van de nederlaag. ,,We wisten vooraf dat Spero gevaarlijk was uit standaardsituaties en toch scoorde de tegenstander daar twee keer uit. Ik vond het knap van mijn ploeg dat ze knap terugkwamen tot 2-2. Dat we toch verloren kwam door de scheidsrechter. Hij gaf ons een ingooi, maar toen een speler van Spero de bal pakte en zelf ingooide kwam daar een goal uit. De scheidsrechter voelde zich na afloop rot, maar daar schieten we niks mee op.”

Concordia Wehl is hekkensluiter en moet, met nog vijf duels te gaan, tien punten inlopen op Quick 1888 om directe degradatie te ontlopen.

Union-Varsseveld 4-0 (1-0).

Varsseveld-trainer Arno Heersink sprak van een kansloze nederlaag. ,,Ondanks twee aardige kansen voor rust stonden we halverwege we met 1-0 achter. Toen het in de tweede helft snel 2-0 werd, was de strijd beslist. Het enige positieve is dat twee concurrenten onderin, Viod en Quick 1888, ook verloren.”

Varsseveld staat nog vier punten boven de rode streep.

WSV-Vorden 3-0 (1-0).

,,Wij hebben ook onze momenten gehad om te scoren, maar het lukte niet”, constateerde Vorden-trainer Wouter Schouten na het verlies bij de nummer twee. ,,Door een megablunder hielpen we WSV in het zadel.”

DCS-Eendracht’30 2-6 (1-3). 1-2 Finn van Wessel, 2-4 Sven Willems.

DCS-trainer Eric van Zutphen was van mening dat zijn ploeg zeer matig had verdedigd. ,,We zitten sowieso in een mindere fase. Door blessures, schorsingen en vakanties miste ik vijf basisspelers. Aanvallend kregen we best veel kansen, maar door slap te verdedigen verloren we terecht.”

TWEEDE KLASSE J

Bon Boys-Grol 0-1 (0-0). 0-1 Luc Berentsen.

Luc Berentsen bezorgde Grol met een kopbal, tegen de verhouding in, drie belangrijke punten in de strijd om deelname aan de nacompetitie.

,,We staan met tien punten aan kop in de derde periode”, aldus Grol-trainer William Krabbenborg. ,,Donderdag spelen we tegen de nieuwe koploper NEO. Deze overwinning smaakt goed. Na onze voorsprong hebben we met man en macht verdedigd en niets meer weggegeven.”

Voor rust belandde een vrije trap van Rico Lammerdink tegen de paal.

DERDE KLASSE B

vv Montferland-SC Lochem 1-1 (0-1). 0-1 (pen.) Ruben Boonk, 1-1 Jasper Raben.

,,Voor een punt kopen we helemaal niks’', baalde Montferland-aanvoerder Chiel Groeneveld na het gelijkspel. Hij had gehoopt met een zege de laatste plek over te dragen aan SC Rheden, dat één punt meer heeft en ook een wedstrijd meer heeft gespeeld. ,,In deze fase moet je dit soort cruciale wedstrijden tegen een concurrent winnen. Het wordt steeds moeilijker om degradatie te ontlopen.’’

FC Trias-Ruurlo 0-1 (0-0). 0-1 Wiebe ter Haar.

FC-Trias-trainer Yassin Ouardighi: ,,Dit is een heel zure nederlaag. Ruurlo loerde op de counter en dat is ze goed gelukt. In de slotfase speelden we met vier aanvallers, maar het mocht niet baten. We hebben de titelkansen nu niet meer in eigen hand en moeten hopen op misstappen van OBW en Witkampers.’’

Doetinchem-VVO 1-3 (1-2). 1-1 Max van der Velpen.

,,We hebben terecht verloren van VVO’’, vertelde Doetinchem-trainer Hans Hendriksen. ,,De laatste tijd scoren we moeizamer en krijgen we te gemakkelijk de doelpunten tegen. De strijd om de vierde plek is daardoor helaas weer open. Het was al met al geen beste dag.’’

SC Rheden-Pax 1-4 (0-1). 0-1 Tom Groot Roessink, 1-2 Max Bussink, 1-3 Daan van Bentum, 1-4 Max Bussink.

Door de zege op laagvlieger SC Rheden doet Pax weer mee om de vierde plek, die recht kan geven op nacompetitievoetbal. Pax-trainer Vincent Selhorst: ,,Het was een lastige wedstrijd maar we hebben wel verdiend gewonnen. Ik ben blij dat Doetinchem punten heeft laten liggen, alles is nu weer mogelijk. Als we vierde worden zou dat uiteraard harstikke mooi zijn.’’

Witkampers-HC’03 3-2 (1-1). 1-1 (pen.) en 2-2 Cas Evers.

HC’03-trainer John Leeuwerik: ,,We hebben het titelkandidaat Witkampers erg moeilijk gemaakt. Helaas gaven we de tegendoelpunten te gemakkelijk weg. Door de zege van Ruurlo op FC Trias hebben we nog steeds een paar punten nodig om ons definitief veilig te wanen.’’

DVV-Gendringen 4-0 (1-0).

,,In de tweede helft speelde mijn team als los zand, waardoor we terecht hebben verloren’’, mopperde Gendringen-trainer Wolf Wannet. ,,Ik moet ook bekennen dat we wel zes basisspelers misten, maar het getoonde spel in de tweede helft sloeg nergens op.’’

VIERDE KLASSE B

Vios Beltrum-Diepenheim 5-0 (3-0). 1-0 Douwe ten Have, 2-0 Ian Groot Zevert, 3-0 Freek Helmers, 4-0 Ian Groot Zevert, 5-0 Bouke Ratering.

,,Een comfortabele zege’’, meldde Vios Beltrum-coach Kevin Vos. ,,We waren te goed voor Diepenheim. Ik heb spelers kunnen sparen en dat is fijn, omdat we donderdag alweer spelen. Als we drie van de laatste vijf duels winnen, dan zijn we zeker van de derde plaats.’’

VIERDE KLASSE C

FC Bergh-’t Peeske 4-2 (3-0). 1-0 Guido de Winter, 2-0 en 3-0 Victor Steinhauer, 3-1 Jonathan Martina, 4-1 Jort Hunting, 4-2 Jesse Rosendaal.

FC Bergh had kampioen kunnen worden als AD’69 punten zou morsen, maar dat gebeurde niet. FC Bergh-trainer Remco de Poel had een dubbel gevoel na de 4-2 winst op ’t Peeske. ,,We voelen ons kampioen, maar officieel zijn we het nog niet. AD’69, dat van Keijenburgse Boys won, kan nog evenveel punten krijgen als wij alles gaan verliezen. Maar ze hebben een veel slechter doelsaldo. We vieren de titel donderdag thuis tegen Etten. Dan moeten we het afmaken.”

Etten-Kilder 0-4 (0-2). 0-1 Robin Baakman, 0-2 Wouter Krus, 0-3 Ids Elshof, 0-4 Stef Geurts.

,,Een terechte nederlaag’’, oordeelde Etten-trainer Sander van Aken. ,,Het liep niet aan onze kant, de tweede ballen waren veel vaker voor Kilder en we hebben te weinig gecreëerd. Het is aan ons om nu weer boven de streep te komen. We hebben onszelf de afgelopen weken tekortgedaan.’’

De Ettenaren zijn met nog vijf duels voor de boeg gezakt naar de elfde plek.

HMC’17-Meddo 1-1 (1-1). 1-0 Niek ten Have, 1-1 Jaron de Keyzer.

,,Met een punt ben ik tevreden’’, vertelde HMC’17-coach Roberto Tuinstra, die met zijn ploeg Etten passeert en nu op een veilige tiende plek staat. ,,Onze komende twee wedstrijden zijn tegen Ajax Breedenbroek en MEC. Als we die duels allebei winnen, zetten we een hele grote stap richting directe handhaving.’’

KSV-GWVV 0-2 (0-1). 0-1 Dominiek Seinhorst, 0-2 Cas de Neling.

,,We staan vier punten onder de streep, maar zijn zeker nog niet kansloos en blijven strijdbaar’’, zei trainer Jan Willem Rutgers van KSV uit Vragender. ,,Je hoopt thuis op een beter resultaat. Het verschil is dat zij voorin jongens hebben staan die makkelijker een doelpunt maken dan wij.’’

FC Dinxperlo-Ulftse Boys 1-1 (1-1). 1-0 Mark Spoor, 1-1 Sjoerd te Boekhorst.

,,Hopelijk zijn we over een maand weer fit en in vorm voor de nacompetitie’’, aldus FC Dinxperlo-coach Iwan Went na het nieuwe puntenverlies. De Dinxperloërs zijn daardoor naar plek drie gezakt. ,,We zitten in een mindere fase. Maakten we eerder vier van de vijf kansen af, momenteel gaat er maar één van de vier in.’’

AD’69-Keijenburgse Boys 3-1 (1-0). 1-0 Michiel Ebbers, 2-0 Wouter Spaargaren, 2-1 Mark Overbeek, 3-1 Hidde Weenk.

,,Na de domper van vorige week staan we plots tweede’’, constateerde AD’69-trainer Sander Hoopman tevreden. ,,FC Bergh gaat met de titel aan de haal, dan is voor ons plek twee een droomplek. We speelden vandaag goed.’’ Bij een 2-1 tussenstand kreeg doelpuntenmaker Mark Overbeek van Keijenburgse Boys rood.

MEC-Ajax Breedenbroek 1-0 (0-0). 1-0 Jarno Groters.

,,We scoorden in blessuretijd’’, vertelde Hans Stemerdink, de assistent-trainer van MEC. ,,Het was een late, maar terechte overwinning. We geloven niet dat we het nog gaan redden, maar staan tenminste niet meer eenzaam onderaan. We hopen nog wat meer punten te halen om zo – ondanks een waarschijnlijke degradatie – met een positief gevoel de competitie af te sluiten.’’

VIERDE KLASSE D

Jonge Kracht-Basteom 1-1 (1-0). 1-1 Stijn Heitkönig.

Basteom-trainer André Evers was door het dolle heen na de gelijkmaker in de slotminuut tegen koploper Jonge Kracht. ,,De ontlading bij ons was groot. Ik ben erg trots op het team, want we hebben geweldig gespeeld. De klap kwam bij Jonge Kracht hard aan. We zijn boven onszelf uitgestegen. Het is een supermooi resultaat. We hebben vier punten tegen de koploper gehaald.”

Angerlo Vooruit-Loo 2-1 (0-0). 1-0 Ryan Meijer, 2-0 Syb Roording, 2-1 (pen.) Wes Hagen.

Angerlo-Vooruit-trainer Herko Engelsman pakte tegen zijn voormalige club de winst. ,,We hebben verzuimd om de wedstrijd op slot te gooien, waardoor het onnodig spannend bleef. Bij ons was Syb Roording the man of the match. We hadden dikker gewonnen als Loo-doelman Daron Morren niet zo goed had gekeept.”

Groessen-Arnhemia 12-0 (4-0). 1-0 Joey de Haan, 2-0 en 3-0 Robin van Ussen, 4-0 Niels Derksen, 5-0 Emir Sulejmani, 6-0 Joey de Haan, 7-0 Robin van Ussen, 8-0 Joey de Haan, 9-0 Sjoerd Verlangen, 10-0 Joël Rietbergen, 12-0 Sjoerd Verlangen.

Groessen-trainer Koen van Loon sprak van een historische overwinning voor zijn ploeg. ,,Het is, zover ons bekend is, nog nooit voorgekomen dat Groessen een competitieduel met 12-0 won. Wat dat betreft schreven we geschiedenis.”

GSV’38-RVW 2-0 (1-0). 1-0 Sven Liethof, 2-0 Daan Witjes.

,,Hoewel RVW laag op de ranglijst staat, hadden ze een positieve spelopvatting”, meende GSV’38-trainer Klaas Vermeulen. ,,Na de onverwachte 1-0 kregen we steeds meer ruimte. Door de overwinning zijn we naar de derde plaats gestegen.”

Veluwezoom-Loil 5-0 (2-0).

,,Voor ons was het de laatste kans om met een overwinning de nacompetitie te ontlopen”, vertelde Loil-trainer Theo Besselink. ,,Het ging slecht omdat we door persoonlijke fouten achter kwamen, terwijl we zelf goede kansen misten.”

Sprinkhanen-Doesburg 8-1 (5-1) 1-0 Daimy Fielt, 2-0 Jan Strijbis, 2-1 (pen.) Muhammed Ali Sahir, 3-1 en 4-1 Niels Menting, 5-1 Mike Boots, 6-1 Daimy Fielt, 7-1 Rob Gieling, 8-1 Sjoerd Duis.

,,Het klinkt gek, maar we hebben Doesburg compleet van de mat gespeeld”, aldus Sprinkhanen-trainer Ico Bod. ,,Ze hadden niets te vertellen. Het was genieten geblazen, want we speelden ontzettend goed. Als we ooit met dubbele cijfers konden winnen, was dat dit keer tegen Doesburg.”

Elsweide-Westervoort 0-3 (0-1). 0-1 Tim Hendriks, 0-2 Hein Smink, 0-3 Brian Baaijens.

Westervoort is koploper Jonge Kracht tot op twee punten genaderd. ,,We waren beter, maar hielden het onnodig lang spannend”, zei Westervoort-trainer Wim Bleijenberg. ,,Onze doelman Ronnie Sessink was op vakantie naar Turkije. Daarom zette ik de 18-jarige Wouter Stevens op doel. Die jongen deed het goed, want hij redde ons een paar keer.”

VIJFDE KLASSE B

Halle-Erix 0-6 (0-5). 0-1 en 0-2 Nordin Stevens, 0-3 Twan Spekschoor, 0-4 Juup te Woerd, 0-5 Duke Gralike, 0-6 Toon Klein Avink.

Koploper Erix uit Lievelde boekte een simpele zege bij hekkensluiter Halle. Halverwege stond het al 0-5. ,,Maar het is nog veel te vroeg om te juichen", aldus trainer Mick Hermsen. ,,ZZC'20 heeft dan wel verloren, maar GSV'63 speelt nog een inhaalwedstrijd tegen Halle. We zijn er zeker nog niet.”

ZZC'20-Lochuizen 1-2 (0-1). 1-2 Tom Woerts.

Het Zelhemse ZZC'20 leed een pijnlijke nederlaag en heeft nu weer vier punten achterstand op koploper Erix. ,,Het kampioenschap kunnen we vergeten", stelde trainer Henk Bloemers van ZZC'20. ,,We gaan ons nu maar richten op de nacompetitie. Het was van onze kant zeer teleurstellend, vooral de eerste helft. Het leek gemakzucht. Net na rust werd het ook nog 0-2. Daarna waren we heer en meester, maar scoorden slechts één keer.”

Bredevoort-SVBV 1-1 (0-0). 0-1 Wietse Knoef, 1-1 Rick Tankink.

Nummer vier Bredevoort leed twee dure verliespunten. ,,De eerste helft was wederom niet goed genoeg", sprak trainer Ronald Heijnen. ,,We hadden te weinig duelkracht. Na rust was het een stuk beter. We hadden kunnen winnen, maar na de 1-1 was het telkens net niet.”

Wolfersveen-Ratti/Socii 3-0 (1-0). 1-0 en 2-0 Leco Bouwmeester, 3-0 Rick Hofman.

,,De eerste helft hadden beide ploegen de nodige kansen, maar met 1-0 halverwege was ik best teleurgesteld”, meende trainer Willem te Nijenhuis van Wolfersveen. ,,Na de pauze heeft de tegenstander amper kansen gehad, de 2-0 was in mijn ogen wel een beetje het breekpunt.”

Wolfersveen staat nu achtste met 20 punten, de achterstand naar nummer vier Bredevoort bedraagt slechts vier punten.

VIJFDE KLASSE C

Rijnland-SDZZ 3-1 (2-1). 0-1 Maiko Valk, 1-1, 2-1, 3-1 Bas Wanders.

De opluchting was groot bij koploper Rijnland. ,,Het was best spannend na twee verloren duels”, vertelde Rijnland-trainer Freddy Dahm. ,,En toen kwamen we ook nog met 0-1 achter. Gelukkig was Bas Wanders weer op schot. En Quinten Stuurman was bij ons de uitblinker. Een talent van 19 jaar dat bij al onze goals betrokken was.”

Trainer Berat Sasmaz van het Zevenaarse SDZZ betreurde het dat zijn ploeg het Rijnland niet moeilijker had kunnen maken. ,,We hebben de laatste tien minuten wel geprobeerd wat te forceren, maar toen viel de 3-1 ook al vrij snel.”

Rijnland staat zeven punten voor en kan 15 mei kampioen worden, als er gewonnen wordt bij Dierense Boys en concurrent EDS verliest in Babberich.

Gelders Eiland-Babberich 2-1 (2-0). 1-0 en 2-0 Tom Jansen, 2-1 Koen Visser.

Het meest positieve aan de zege vond Gelders Eiland-trainer Gerben Matser de stand in de tweede periode. ,,Daarin doen we goede zaken. De eerste helft ging redelijk, na de rust gingen de jongens er niet meer vol voor.” De ploeg uit Aerdt blijft derde. Babberich, achtste in 5C, moest halverwege de tweede helft verder met tien man. ,,Ik had maar één wissel”, treurde Babberich-trainer Albert Kemperman.

SVGG-NVC 4-3 (3-1). 1-0 Max Wensink, 1-1 Mark Römer, 2-1 Stan Jansen, 3-1 Stan Jansen, 4-1 Rens Visser, 4-2 en 4-3 Hendrik Braam.

,,Het was heel bizar”, keek SVGG-trainer Patrick Visser terug op het einde van de eerste helft in Megchelen. ,,In de 44ste minuut stond het nog 0-0, drie minuten later was het 3-1. En we moesten ook nog een doelman optrommelen die al tien jaar niet meer op doel heeft gestaan. De andere vier keepers waren geblesseerd. Gelukkig heeft Bert Tiemessen ons uit de brand geholpen.”

NVC-trainer Jozua Johannis kon zich wel vinden in de nederlaag. ,,SVGG was gretiger.” NVC uit Netterden blijft vierde.

Den Dam-Dierensche Boys 1-3 (1-0). 1-0 Job Messing.

Even dacht trainer Sicco de Winter van hekkensluiter Den Dam uit Azewijn het geluk aan zijn zijde te hebben. ,,Helaas viel het kwartje toch weer de verkeerde kant op. Drie foutjes werden keihard afgestraft. Gelukkig dat de jongens nog steeds graag komen trainen.”