‘Beste trainer van district Oost’ na vijftien jaar terug in Bennekom: ‘Bij AWC succes met veelal eigen jeugd, het kan dus wel’

Dit amateurelf­tal reist in stijl (en dat mag wat kosten): ‘Je denkt toch niet dat ik m'n geld uit geef aan een bal gehakt?’

MASV debuteert zondag in de vierde divisie. Het eerste elftal van de Arnhemse voetbalclub reist dit seizoen in een voormalige partybus naar uitwedstrijden in het hele land. ,,Je denkt toch niet dat ik mijn geld ga geven aan een of andere bal gehakt?”