Bestuur Grol komt met verklaring na knokpartij tegen DVC’26: ‘Geen van onze spelers heeft geslagen of geschopt’

Het bestuur van SV Grol is woensdagavond met een verklaring gekomen, nadat er zondag direct na afloop van de topper tussen Grol en het Didamse DVC'26 (1-1) in de tweede klasse H stevig geknokt werd.

De wedstrijd op sportpark Den Elshof liep direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Mitchell van Laar uit de hand. Er sprongen spelers over de afrastering en er werd gevochten. Arbiter Van Laar gaf vervolgens drie DVC-spelers een rode kaart: doelman Martijn van Zimmeren, Joël Nibaële en Alex Scheffer.

Snel onder controle

Het bestuur van Grol zegt hier namens voorzitter Stan Raben over: ‘Zoals inmiddels bekend heeft zondag een te betreuren incident plaatsgevonden op het sportpark Den Elshof in Groenlo. Dit incident bestond uit verbale agressie tussen toeschouwers van beide partijen die uiteindelijk resulteerde in wat duw- en trekwerk, waarbij in eerste instantie enkele lichte klappen vielen tussen die toeschouwers. Spelers van DVC sprongen vervolgens als eerste over de omheining om ‘hun’ toeschouwers ‘te hulp’ te komen. Spelers van Grol volgden daarna om eigenlijk de situatie te sussen. Geen enkele speler van Grol heeft iemand een klap gegeven of geschopt. Uiteindelijk werden 3 spelers van DVC'26 bestraft met een rode kaart door de scheidsrechter wegens schoppen en slaan tijdens het incident. Mede door ingrijpen van bestuursleden van Grol was de situatie snel onder controle en keerde de rust weer terug.’

‘Als bestuur van Grol veroordelen wij dit incident ten zeerste en vinden het diep triest dat het is gebeurd op ons sportpark. Uiteraard is er intussen de nodige aandacht aan dit incident besteed in de regionale media en dit is geen reclame voor Grol, niet voor DVC ’26 en ook niet voor het voetbal in het algemeen. Dit incident is eigenlijk ongekend in onze 105 jarige historie. Wij hopen zoiets niet meer mee te maken. De verbazing binnen onze vereniging is groot.’

Grol-fan doet aangifte

‘Wij hebben de afgelopen dagen intensief gesproken met betrokkenen en diverse getuigen gehoord om de precieze aanleiding en toedracht van het incident te achterhalen. Veel is ondertussen duidelijk geworden maar nog niet alles kan met zekerheid worden vastgesteld. Wat wel duidelijk is dat een toeschouwer van Grol vooraangifte heeft gedaan bij de politie en beweert te zijn geslagen door een toeschouwer van DVC’26. Dit is door meerdere getuigen bevestigd. De betrokken Grol-toeschouwer geeft aan dat hij een woordenwisseling had met een DVC’26 toeschouwer en als reactie op een slaande beweging van die vrouwelijke DVC-toeschouwer haar bij de jas pakte en wegduwde. Zij is daarbij gevallen. Als reactie daarop heeft, zoals bevestigd door meerdere getuigen, een andere DVC- toeschouwer de genoemde Grol-toeschouwer op het gezicht geslagen. Vervolgens is diezelfde Grol toeschouwer door een van de spelers van DVC’26 die over de omheining was gesprongen tegen de grond ‘gebeukt’.’

Quote Een andere DVC-toeschou­wer

heeft een Grol-toeschou­wer

op het gezicht geslagen Bestuur SV Grol

Het bestuur van Grol is verbaasd dat een vrouwelijke fan van DVC'26 zegt te zijn neergeslagen en op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terechtkwam met een hersenschudding. ,,Ik lig nu in bed en barst van de spierpijn en hoofdpijn. Het is zonde dat het zo gelopen is”, zei de 20-jarige vrouw maandag. ,,Ik werd in Groenlo uitgescholden voor een ‘aso Diems wijf’. Ik werd geslagen en kwam hard op mijn achterhoofd neer. Het was vreselijk. Het sloeg allemaal nergens op.

,,En die supporters bleven maar schelden", vervolgde de Didamse. ,,Van het andere geduw en getrek kreeg ik weinig meer mee. Ik probeerde snel weg te komen. Via de spoedeisende hulp kwam ik zondagavond in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem terecht, want ik moest telkens braken. Er zijn scans van mijn hoofd gemaakt. Gelukkig hou ik er alleen een zware hersenschudding aan over.”

‘Vrouw rustig in sportcafé’

‘In de media lazen wij berichten dat de betreffende vrouwelijke DVC-supporter beweert door de Grol toeschouwer te zijn geslagen en daar een zware hersenschudding aan heeft overgehouden", zegt het bestuur van Grol in de verklaring. ,,Geen van de door ons gehoorde getuigen kan deze bewering bevestigen. Aanvullend feit is dat de betreffende vrouwelijke DVC-toeschouwer na alle commotie rustig in het sportcafé aanwezig was en er ons op dat moment geen enkel signaal bereikte dat ze mogelijk een hersenschudding zou hebben of zich niet goed zou voelen. Als bestuur zijn wij daarom totaal verrast door deze berichten.’

Quote Wij zijn als bestuur totaal

verrast dat de vrouw een

hersen­schud­ding zou hebben Bestuur SV Grol

‘Als bestuur van Grol beseffen wij dat door Grol-toeschouwers onvriendelijke dingen zijn gezegd naar de DVC toeschouwers. Wij gaan die toeschouwers daarop aanspreken en erop wijzen waartoe dergelijk gedrag kan leiden. Daaraan toegevoegd dat er passende maatregelen tegen hen worden genomen als dit nog een keer voorkomt. De Grol-toeschouwer die de vrouwelijke DVC-toeschouwer heeft geduwd heeft al een waarschuwing ontvangen. Mocht alsnog blijken dat Grol toeschouwers anderen hebben geslagen c.q. verwond zullen tegen hen onmiddellijk sanctionerende maatregelen worden genomen.’

DVC'26

Het bestuur van DVC'26 gaat donderdag met de selectiespelers om tafel, zegt voorzitter Marco Swenne. ,,Dinsdag lukte dat niet, omdat er te veel spelers afwezig waren. Dan zullen wij bekend maken hoe wij er over denken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.