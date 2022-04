Bevrijdende zege RKZVC tegen AWC,Longa’30 geeft zege bij Minor op dramatische wijze weg en Concordia Wehl viert groot feest na eerste winst

Het was de laatste wedstrijd van interim-trainer John Krabbenborg die in drie duels zes punten pakte. ,,Het was een mooie week", zei Krabbenborg. ,, Zes punten is prima en als je dan hoort dat concurrent Longa'30 de voorsprong bij Minor in blessuretijd weggeeft, is de stemming hier helemaal euforisch. De eerste helft hebben we prima gespeeld en zes, zeven goede kansen gehad. Na rust moesten we wat verder terug, maar we zijn nooit echt in de problemen geweest.”