Bevrijdende zege voor WNC in Spijkenisse, FC Lienden grijpt koppositie, Haaften toont veerkracht

voetbaloverzicht rivierenlandEr wordt dit weekeinde weer volop gevoetbald in Rivierenland. Benieuwd naar alle verrichtingen? Een verzameling van de gebeurtenissen in het regionale amateurvoetbal vind je na afloop van de wedstrijden op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

LANDELIJK

TWEEDE DIVISIE

TEC is er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen tegen Katwijk. De Tielse tweededivisionist kon het de nummer twee van de ranglijst amper lastig maken: 0-3.

ZATERDAGVOETBAL

LANDELIJK

VIERDE DIVISIE A

WNC boekte op bezoek bij Spijkenisse een belangrijke overwinning in de degradatiestrijd. Invaller-doelman Dick van Loon hield voor de eerste keer zijn doel schoon en Michael Soepnel kroonde zich met de enige goal (in de 69ste minuut) tot matchwinnaar bij de Waardenburgse vierdedivisionist.

,,Misschien wel onze slechtste wedstrijd van het seizoen, maar de overwinning smaakt er niet minder door”, zei een opgeluchte trainer Cor Prein. ,,Het veld was slecht. En ook speelde de wind een grote rol. Maar al met al is het natuurlijk lekker dat het de goede kant voor ons opvalt. Beide teams speelden angstig, en dat is te begrijpen gezien de stand en de belangen.”

,,Het blijft super spannend. We blijven op vier punten staan van Feyenoord. Ook de blessureplaag speelt nog mee. Jamil Kools, Jesse Dibbets, Melvin van Gestel, Luuk Uitman en Ruben Alonso Tabooda mis ik nog steeds.”

2H ZUID 1

Alblasserdam-Tricht 1-5 (0-3). 0-1 en 0-4 Marijn Bransen, 0-2 Joran Smit, 0-3 Tim van Dijken, 0-5 Luke van Dijken.

3D WEST 1

Derdeklasser Vriendenschaar heeft volgens trainer Niek Amelink echt een overwinning nodig, op bezoek bij JSV Nieuwegein kwam deze er echter niet: 4-1. ,,En dat terwijl ik de eerste helft echt dacht dat we de winst gingen grijpen.”

Vroeg in het duel schoot Ibrahim Gumaa, op aangeven van Amine Lakhal, de Culemborgers op voorsprong. Niet veel later kwam Gumaa achter de keeper terecht, maar hij zag zijn inzet middels een sliding op de doellijn gekeerd worden. ,,Sta je op dat moment 0-2 voor, is het een hele andere wedstrijd.”

In het tweede bedrijf, met de wind tegen, kwam Vriendenschaar er niet meer uit en zag de ploeg de ene na de andere treffer in het eigen goal vallen. ,,De koppies begonnen behoorlijk te hangen.”

3E ZUID 1

Op bezoek bij Sparta’30 draaide Haaften een 3-2 achterstand om in een 3-4 overwinning. Trainer Eelke Oomkens was trots op zijn derdeklasser, die een mindere reeks beleefde. ,,Tot driemaal toe hebben we achtergestaan en toch was de motivatie er om de winst te pakken. Dat is klasse.”

Uit een corner schoot Kevin van de Velde de 1-1 binnen, later in dat eerste bedrijf chipte Danny Verwolf de tweede gelijkmaker raak. Wel keek het team tegen een 3-2 achterstand aan bij rust. ,,Dat was echt rot, we zitten al in de hoek waar de klappen vallen, verlies was verre van ideaal geweest.” Laat in de tweede helft was het Michael Smit die wederom gelijkmaakte. Jordy Perdon tekende voor de winnende.

MVV’58-GDC 1-4 (0-2). 1-2 Maarten van Santen.

4E WEST 1

Waar wind tegen voor veel teams een last was, vond Focus’07-trainer Stef Ranshuijsen dat zijn ploeg tegen Bunnik’73 (1-1) sterker speelde met de wind in het gezicht dan in de rug. ,,Onze eerste helft hadden we de wind tegen en waren we beduidend beter.”

Na krap een kwartier spelen was het Seppe Kraaij die Glenn Huijgen in positie bracht voor zijn openingstreffer. ,,Daarna raakten we een beetje de organisatie kwijt, het lijkt wel alsof we op voorsprong te opportunistisch worden.” Voor rust viel de gelijkmaker. In het tweede bedrijf kwam Bram van de Berg Jeths nog het dichtst bij een Culemborgse treffer.

4B OOST

Door een 2-1 thuisoverwinning op de ‘oude’ koploper De Paasberg en een gelijkspel van Excelsior Zetten tegen Dodewaard (2-2) heeft Lienden in ieder geval tijdelijk de koppositie gegrepen. De naar AVW’66 vertrekkende trainer Marcel Muhlack was dolgelukkig.

,,We startten zeer nerveus en leken wel met poep in de broek te spelen. We keken al snel tegen een 0-1 achterstand aan. Maar de tegenstander begon na de voorsprong anders te spelen. Door een doelpunt van Colin Houth kwamen we helemaal terug in de wedstrijd. De wil om te winnen was er bij mijn ploeg duidelijk en ook doelman Richard Weiman stak in een bloedvorm. Jos van Kalkeren werd vanaf de achterlijn door uitblinker Ruben van Trigt aangespeeld en schoot de 2-1 binnen. Toch denk ik dat De Paasberg de beste ploeg is met de meeste kans op het kampioenschap.”

Uchta-Arnhemse Boys afgelast

Excelsior Zetten-Dodewaard 2-2 (1-1). 0-1 Thomas Lempicki, 2-2 Bjorn Looijen.

SDOO-DFS 4-2 (1-2) 0-1 Rody van Osenbruggen 1-2 (pen.) Joost van Dam.

4E ZUID 1

,,Ik ben nog nooit zo ziek geweest van een nederlaag als vandaag”, baalde Beesd-trainer na het 3-4 verlies tegen Herovina. Zijn ploeg leidde halverwege nog met 2-0 door doelpunten van Nick van de Burg en Kevin Spronk. Na de 3-1 van Jarno van der Water viel Beesd als een kaartenhuis in elkaar.

ASH-Asperen 1-0 (1-0). 1-0 Luuk van Noord.

Rhelico-Unitas 2-3

Noordeloos-GVV 5-0 (1-0).

ZONDAGVOETBAL

2H OOST

Beuningse Boys-Theole

4D WEST 1

Rivierwijkers-SMVC Fair Play

4E ZUID 1

RKTVC-Buren

Wadenoijen-Jan van Arckel

Teisterbanders-RKKSV

BMC-DSS’14

5B ZUID 1

Ophemert-Maaskantse Boys

SCZ-RKVSC

BZS-SJO VITA

Hedel-MEC’07

