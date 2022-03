Bij De Graafschap ‘twitteren’ ze zich naar de afgrond

Capriolen bij vierdeklas­ser Gassel om punten­straf te ontlopen: vrouwen­trai­ner in actie, eerste keeper als veldspeler

GASSEL - VV Gassel werkt onder hoogspanning toe naar de kelderkraker bij NLC’03 in de vierde klasse H van donderdag. Trainer Dennis Koenders moet zich in allerlei bochten wringen om een elftal om te been te brengen.

