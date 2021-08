Bij Huissense voetbalderby is het direct raak: ‘Schreeuwen en joelen hoort erbij, ziektes niet’

HUISSEN - Het plan om de Huissense derby tussen RKHVV en Jonge Kracht jaarlijks te spelen, is nu al geslaagd. De eerste versie, zaterdagavond op sportpark De Blauwenburcht (4-2) smaakte naar veel meer: al was het alleen maar om Maray Vahlkamp een provocerende muur van ‘Rooie’ supporters te zien trotseren.

De oude rot die zijn wedstrijdjes al een paar jaar in het tweede speelt, genoot van de confrontatie voor 500 toeschouwers: ,,Dat is voetbal zoals het bedoeld is. Die supporters waren de hele tijd al aan het schreeuwen en schelden. En als je dan de winnende goals maakt, laat je dat even lekker zien.”

Quote Ze zijn toch een beetje jaloers RKHVV-speler Maray Vahlkamp (over de supporters van de ‘Rooien’

,,Tegen Jonge Kracht voetballen is voor ons ‘Blauwen’ altijd fijn”, gaat hij verder. ,,Dat zit erin en gaat er nooit meer uit. In die wedstrijden is het net wat fijner om te scoren. En dat heb ik gedaan. Het ging sowieso heel lekker, zo zelfs dat ik na afloop steeds de vraag kreeg of ik weer in het eerste wilde spelen. Dat doen we maar niet, want een balletje trappen verleer je niet, maar er komt zo veel meer bij kijken.”

Volledig scherm Maray Vahlkamp viert zijn doelpunt en krijgt een bierdouche van het publiek. © Fons Sluiter

Voor de meeste ‘Rooien’ is de wedstrijd net zo beladen als voor Vahlkamp, die na treffers van Bob Kamp en Ramon van Steenbergen het verschil maakte met de 3-2 en 4-2. Dubbele doelpuntenmaker Dries Grotenbreg van Jonge Kracht bijvoorbeeld: ,,Heerlijk dit, zeker als je twee keer scoort. Er staat zo veel mensen langs de lijn die je kent. Ik ben een echte Huissenaar, hè. We kennen elkaar allemaal. Het gekke is dat ik veel van die jongens van RKHVV dan weer niet ken.”

Zo gek is dat niet, want veel van Vahlkamps ploeggenoten komen van buiten Huissen en missen het derbygevoel. Voor Marco Corba bijvoorbeeld was de wedstrijd ‘totaal niet bijzonder’. Volgens Vahlkamp was dat de reden dat de eerste helft zo saai was: ,,Voor die jongens is dit gewoon een oefenpotje als alle andere.”

,,En daar wilde ik verandering in brengen. Ik wilde na de rust even flink knallen en proberen mijn teamgenoten mee te krijgen in die sfeer. En er kwam ook veel meer beleving in. Hun supporters achter hun doel reageerden direct met schreeuwen en joelen. Hoort erbij, want ze zijn toch een beetje jaloers. Maar als er ziektes bij gehaald worden, gaat het volgens mij iets te ver. Vandaar dat ik wat extra hard juichte.”

,,En na de wedstrijd was iedereen weer kalm, dat is dan wel weer mooi. En ja nou loop ik toch weer een tijdje als winnaar door Huissen. Alhoewel, dat was ik altijd al, toch?”

Volledig scherm Maray Vahlkamp wordt geknuffeld door Kevin Sissing (links) en Luuk Pelkman . © Fons Sluiter

Sportpark nog niet klaar

Tevreden gezichten na RKHVV tegen Jonge Kracht zaterdagavond. Toch zat er een smetje aan de wedstrijd vast. Eigenlijk had het duel aan de andere kant van Huissen op sportpark Schalkshof gespeeld moeten worden als feestelijke opening van de vernieuwde accommodatie.

,,Helaas was het complex niet op tijd klaar”, zegt voorzitter Marian Reijmers van Jonge Kracht. ,,De velden liggen er, maar zijn nog niet goed te bereiken. Jammer, want we hadden er wat moois van willen maken. Maar goed, dat gaat nog wel gebeuren. Wanneer weet ik nog niet. We hebben ook nog ons 75-jarige jubileum te vieren. Vermoedelijk doen we dat eerst in oktober en dan de opening later. Maar nogmaals, dat is allemaal nog niet definitief.”

,,We kunnen in de tussentijd onze competitiewedstrijden wel gewoon thuis afwerken. Dat is een geluk bij een ongeluk. De kleedkamers liggen er gewoon nog. Dat is mooi. We kunnen weer voetballen en een biertje drinken.”