‘Bijvangst’ Abdellatif El Malki is sleutelspeler bij MASV, dat komend weekend strijd voor periodetitel

Trainerscarrousel Maasland Remco ten Hoopen ruilt EGS in voor Melderslo, Johan Vullings blijft trainer van ZSV

LAND VAN CUIJK/GENNEP - Remco ten Hoopen wisselt na dit seizoen EGS’20 in voor SV Melderslo. De oefenmeester die woonachtig is in Cuijk volgt Freek Thoone op bij de Limburgse voetbalclub, middenmoter in de derde klasse C.

19 januari