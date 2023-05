Bizar scenario voltrekt zich: AZSV moet verliezen, doet dat en haalt nacompetitie om plek in 3e divisie

Het was een bijzonder beeld. Er klonk, nog geen minuut na de 1-2 nederlaag van AZSV, een enorm gejuich op sportpark Villekamp in Aalten. Toen werd bekend dat concurrent DETO bij SC Genemuiden op een 2-1 achterstand was gekomen.

Een nederlaag voor DETO (uiteindelijk 3-1), gecombineerd met het verlies van AZSV, betekende deelname aan de nacompetitie voor de Achterhoekers, die de periodetitel van kampioen Eemdijk in de vierde divisie B nu overnemen.

,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zei verdediger en aanvoerder Freek Mulder van AZSV. ,,Het was ook heel onwennig. We waren meer met de tussenstanden van de andere wedstrijden bezig dan met die van ons.”

Sportman

Normaal gesproken moet een sportman wedstrijden winnen om mee te doen om de prijzen. Maar zaterdag was dat andersom. In de eerste helft nog niet. AZSV leidde met 1-0 tegen Swift door een prachtige goal van Rik van der Eerden en het Zwolse Berkum, dat in geen geval de derde periode mocht winnen, stond met 0-2 achter tegen Ajax.

Een kwartier na rust was de situatie echter heel anders. Berkum had de 0-2 achterstand omgebogen in een 4-2 voorsprong en was nu virtueel periodekampioen en deelnemer aan de nacompetitie. AZSV moest nu verliezen van Swift, want dan zou de Amsterdamse nummer twee de derde periode pakken. Dat was nog de enige hoop om via plek vier het ticket veilig te stellen.

Niets in de weg leggen

Zo geschiedde. AZSV legde Swift-aanvaller Fidel Yilmaz niet veel in de weg bij de 1-1 en de 1-2 was een pittige overtreding in het strafschopgebied. De scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip leggen en Yilmaz benutte de penalty: 1-2.

De nederlaag was een feit. Alleen had AZSV nog een concurrent voor die plek: DETO uit Vriezenveen. Toen het bij Genemuiden-DETO een kwartier voor tijd 1-1 stond, leek AZSV overal naast te grijpen.

Om toch vierde in de eindrangschikking te worden was AZSV nu afhankelijk van DETO. Die ploeg moest verliezen en deed dat in de extra tijd in Genemuiden ook.

AZSV had er lak aan dat de wedstrijd werd verloren van Swift. Het zijn de mazen in de wetten van de KNVB. De voetbalbond heeft de regels opgesteld en aangezien bijna elke voetbalclub graag wil promoveren, was het logisch dat Swift in de slotfase niet veel in de weg werd gelegd door de ploeg van trainer Dave de Jong.

Samen met Swift en SC Genemuiden gaat AZSV nu de nacompetitie in.

Het schema daarvoor luidt als volgt:

Dinsdag 30 mei (returns op zaterdag 3 juni):

Eerste ronde.

AZSV-Capelle

Odin'59-Swift Amsterdam

Smitshoek-VVOG

SC Genemuiden-Excelsior'31

Tweede ronde

Dinsdag 6 juni (returns op zaterdag 10 juni)

winnaar SC Genemuiden/Excelsior'31-winnaar AZSV/Capelle

winnaar Odin'59/Swift-winnaar Smitshoek/VVOG

winnaars naar de derde divisie.