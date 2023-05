Bizarre beelden in derde divisie: GVVV krijgt zege letterlijk cadeau van Barendrecht, dat dankzij nederlaag de nacompetitie in mag

VOETBAL NIJMEGEN Trekvogels verovert titel van derde klasse, Batavia klopt Victoria’25 in kampioens­ra­ce van vijfde klasse op één doelpunt, DSZ, Heumen en DIOSA degraderen

Trekvogels keert na acht jaar terug in de tweede klasse. De Nijmeegse voetbalclub kroonde zich zondagmiddag in Haalderen tot kampioen van de derde klasse C na een overtuigende 4-0 overwinning op het al gedegradeerde HAVO.