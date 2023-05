Boa’s op het sportpark, strippers, tralies voor de kantineramen en een ingezeept varken: dertigers zwaaien af bij SSS

Ze wijzen op de boa’s die rondliepen op het sportpark en boetes uitdeelden. Op trainen in tweetallen in coronatijd. ,,Als dat nog langer had geduurd dan was ik eerder gestopt”, zegt Frits Lucassen na een hap van een stuk aardbeienvlaai. ,,We hebben toen bijna het hele seizoen voetvolley gespeeld”, voegt Bas Joosten toe voordat hij een slok van zijn bier neemt. Hij schudt zijn hoofd. Teamgenoten Wout Janssen en Stan Venhuizen kijken elkaar lachend aan.

Met z’n vieren halen ze in huize Janssen anekdotes op in aanloop naar hun afscheid. Ze hebben er genoeg om uit te putten. Janssen (38) en Joosten (37) maakten in 2002 hun debuut voor SSS’18, Venhuizen (30) volgde in 2009 en Lucassen (34) een jaar later. ,,Wout en Bas hebben nog in de vierde klasse gespeeld. Net als Koen van Bree. Die is straks als enige van dat team over”, zegt Venhuizen. Janssen: ,,Het slaat ook nergens op dat jij nu al stopt. Kijk naar ons. Neem ons pap. Die speelde van zijn 14de tot zijn 41ste in het eerste.”