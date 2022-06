Boonstoppel vertrekt na half seizoen alweer bij DOVO

DUNO feestelijk naar finale, doelpunten­ma­ker is een ijskonijn: ‘Heet? In India was het 38 graden en kon je niet ademen’

Faysal Shayesteh scoorde dinsdag in een bloedheet stadion voor 40.000 toeschouwers in Calcutta nog voor Afghanistan tegen Cambodja. Vier dagen later doet hij dat voor DUNO tegen Honselersdijk, met zo'n 400 bezoekers.

