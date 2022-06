Boudewijn-Gennissen BV loodst Wadenoijen alsnog naar de titel: ‘Hoe vaak maak je dit mee?’

Met de finish in zicht en spanning in de benen wankelde Wadenoijen heel even in de titelstrijd. De vijfdeklasser liet vorige week bij Maaskantse Boys de eerste kans op het kampioenschap liggen. Maar maandag gooide de ploeg van Addie Kusters alle schroom van zich af in de slotwedstrijd tegen HRC’14 (4-0 zege) en kon de titel én promotie naar de vierde klasse alsnog gevierd worden.