Buitenpost ziet af van gang naar de rechter en gaat op zondag voetballen tegen Longa’30 en MASV

Zaterdagclub Buitenpost, door de KNVB echter niet aangemerkt als ‘principiële zaterdagvereniging’, had er aanvankelijk heel veel moeite mee dat er in de gemengde vierde divisie D in het seizoen 2023-2024 een aantal uitwedstrijden, onder meer tegen Longa'30 uit Lichtenvoorde en het Arnhemse MASV, op zondagmiddag moet worden afgewerkt.