‘Buurtcoach’ Hazzat staat voor hereniging met Bendadi: ‘Sterker teruggekomen na mijn blessure’

VOETBAL NIJMEGEN Invaller grote held van AWC, seizoen Juliana’31 eindigt in stijl, backs houden Beuningse Boys in race voor lijfsbe­houd

AWC maakt nog steeds kans op promotie naar de derde divisie. De Wijchense voetbalclub versloeg zondag in de laatste minuut RKAVV in Leidschendam (1-2) door een fraaie goal van invaller Lennart Nieuwenhuis. Even daarvoor boog de uitploeg nog een achterstand om via een doelpunt van Bas Brussaard.