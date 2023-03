Byron Burgering staat met een hattrick aan de basis van weer een grote zege van koploper GVVV

Na twee opeenvolgende wedstrijden zonder doelpunt (0-0 tegen Sparta Nijkerk en 0-0 tegen SteDoCo) is GVVV hard bezig het doelsaldo op te krikken. Trainer Gery Vink begon in Harderwijk met dezelfde spelers als tegen Sportlust en had al na vier minuten succes. Byron Burgering was iedereen in de verdediging van VVOG te snel af en scoorde 0-1.