Cem Köse verlaat Silvolde, broers Schutten stoppen bij RKZVC

Zutphenaar Köse is nu bezig aan zijn eerste seizoen bij Silvolde. Eerder maakten spits Wout Blasman (DZC'68) en vleugelspeler Luke Groot Wassink (Varsseveld) hun vertrek al bekend. Ook linksback Tolgahan Yayla overweegt een terugkeer naar zijn oude club DZC'68 in Doetinchem.

Silvolde speelt morgen thuis tegen Juliana'31, de nummer zeven in de hoofdklasse B. Silvolde is vijf duels voor het einde ook al veilig. ,,Maar ik wil alle wedstrijden nog winnen", zegt interim-trainer Dennis van Beukering. ,,We hebben vorige week prima gespeeld tegen RKZVC (4-1 winst) en ik hoop dat nog even vol te houden.”

Van Beukering heeft in defensief opzicht wel problemen, want Wouter Ebbers, Gijs Hakvoort en Tolgahan Yayla ontbreken.

Kan Silvolde ontspannen voetballen, dat is zeker niet het geval voor RKZVC. De Zieuwentse ploeg heeft nog wat punten nodig en hoopt zich morgenmiddag in het Zuid-Limburgse Nuth bij hekkensluiter RKZVC veilig te spelen. Bij winst groeit het gat met nummer dertien Longa'30 (de Lichtenvoordenaren spelen morgen niet) naar elf punten.

,,Het is een extreem belangrijke wedstrijd", zegt RKZVC-trainer Arjen Nijman. ,,Voor ons telt maar één ding en dat is winnen. We hebben de selectie, op de geschorste Remco van Leeuwen na, fit. Dus dat ziet er goed uit."

Nijman moet het volgend seizoen doen zonder de broers Mart en Jens Schutten. Die maakten dinsdagavond hun aanstaande vertrek kenbaar. ,,Een aderlating, maar ze hebben goede redenen voor dit besluit", aldus Nijman die aanvoerder Michiel Krabbenborg volgend seizoen ook niet terug ziet keren.

Het Aaltense AZSV speelt vanmiddag in de hoofdklasse B in Emmeloord tegen Flevo Boys. AZSV is veilig en heeft nog een minieme kans op deelname aan de nacompetitie om promotie. ,,We moeten zes punten inlopen op Eemdijk, de nummer vier. Als zij ergens wat laten liggen, zou het nog kunnen", stelt trainer Dave de Jong die Freek Mulder, Jonathan Goosen, Bram Rensing, Bram Wevers en Sebastian Navis mist.”