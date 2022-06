Cirkel Hendriks is rond na promotie met Groesbeekse Boys

VOETBAL NIJMEGEN EO Ewijk degradeert, feest bij Union en DSZ, kater voor Krayenhoff en Brakken­stein

EWIJK - Voor Ewijk is na drie jaar het sprookje in de derde klasse uit. Angeren was op De Blatenplak één helft veel te sterk in de halve finale van de nacompetitie. Met alle gevolgen van dien: 1-5.

