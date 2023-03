Civard Sprockel (39) verruilt het veld voor de bank: ‘We heten niet allemaal Zlatan Ibrahimovic’

Sprockel is een nuchter mens. Twee voeten op de grond. Niet voor niets laat hij zich Sifart noemen op zijn Nederlands en niet Civaar op zijn Frans. De geboren Curaçaoënaar belandt pratend over zijn afscheid dan ook niet in een tranendal: ,,Het is een mooie tijd om te stoppen. Ik ben al een tijdje aan het afbouwen. Eigenlijk vanaf 2015 al, toen ik als profvoetballer stopte en voor DUNO ging spelen.”

,,Dan ga je van elke dag trainen terug naar twee of drie keer in de week. De prikkel is ook anders geworden nu het niet meer om financiën gaat en ik ouder ben geworden. De drive is afgenomen. Je wordt er wat lakser in. En ook het lichaam begint er moeite mee te krijgen”, zegt Sprockel.