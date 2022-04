Code rood op Panhuis: DOVO is hekkensluiter na nederlaag tegen VVOG

TEC boekt op halve kracht belangrij­ke zege op abominabel slecht ASWH

In de tweede divisie heeft TEC de belangrijke degradatiekraker tegen ASWH met 3-0 gewonnen. De Tielse ploeg had niets te duchten van de nummer zeventien van de ranglijst en kon de krachten daarom sparen, met de wedstrijd van komende maandag tegen Excelsior Maassluis in het vooruitzicht.

16 april