Competitie van start: donderdag 3 duels en zaterdag Liemerse derby DCS-OBW en Longa’30-Kampong

In de vierde klasse C wordt AD’69-Etten vanwege de kermis donderdagavond (22 september) al gespeeld. Er wordt om 20.00 uur afgetrapt in Aalten.

Donderdag worden ook Ratti/Socii-Wolfersveen in 5B (20.00 uur) en in 5C Den Dam-RKPSC (20.00 uur) afgewerkt.

Liemerse derby

Op zaterdag 24 september wordt om 18.30 uur in Zevenaar de Liemerse derby tussen DCS en OBW in 2H op sportpark Hengelder gespeeld. De wedstrijd tussen de twee buren en rivalen werd in competitieverband voor het laatst in mei 2018 gespeeld en eindigde toen in een spectaculair 3-3 gelijkspel.