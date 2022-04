Competitiedebuut op vreemde positie smaakt naar meer voor ‘Bennekom-stagiair’ Meurs: ‘Van zulke wedstrijden word ik beter’

Noah Roethof, de vaste linkervleugelverdediger bij de eersteklasser, had een uitje gepland staan tijdens het paasweekeinde. En dus moest Bennekom-trainer Aad van den Berg op zoek naar een vervanger. Die vond hij in Meurs, ‘stagiair’ binnen de A-selectie.

,,Ik kreeg eigenlijk pas op de wedstrijddag te horen dat ik zou spelen”, vertelde de debutant nadat hij de negentig minuten volmaakte. ,,Ik had er al een beetje rekening mee gehouden, omdat ik wist dat enkele jongens niet zouden spelen. Maar pas als het pas officieel is, neemt de spanning toe. Gezonde spanning. Het was niet zo dat ik stijf van de zenuwen stond. In de voorbereiding heb ik in het bekertoernooi ook al eens in de basis gestaan.”