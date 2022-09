Competitiestart: Otterlo op bezoek bij titelkandidaat De Merino’s, ambitieus Harskamp ontvangt Fortissimo

In de tweede klasse C wacht het gepromoveerde Otterlo meteen een zware klus: de ploeg van trainer Ronald Lieftink gaat op bezoek bij De Merino’s. De Veenendaalse degradant behoort op voorhand tot de titelfavorieten.

In de ‘Serie A’ - de derde klasse met acht clubs uit de Vallei - staan ONA’53-Blauw Geel’55 en SKV-Renswoude op de rol. In de vierde klasse C staan twee ambitieuze verenigingen uit de gemeente Ede tegenover elkaar: Harskamp en Fortissimo. In 4F gaat het Veenendaalse SVP op bezoek bij Musketiers in Elst.