Concordia Wehl degradeert, Rijnland onverwacht kampioen en duel SC Westervoort gestaakt omdat arbiter Beunk gezeur Veluwezoom zat is

EERSTE KLASSE E

SC Bemmel-FC Winterswijk 4-2 (2-1). 0-1 Lenn Redeker, 2-2 (pen.) Robin Katier.

In een open wedstrijd kwam FC Winterswijk al snel op voorsprong. ,,Het was een wedstrijd met vooral in het begin veel kansen", zei trainer Martijn Beltman van FC Winterswijk. ,,Bemmel had wat meer finesse dan wij. In het laatste kwartier, toen het 4-2 was, konden we ons niet meer opladen. Dat neem ik de spelers niet kwalijk, want we kunnen, na een heel lang seizoen, niets meer winnen.”