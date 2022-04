Cortenbach heeft eindelijk zijn goal te pakken bij ONA’53 en beslist meteen de Wageningse stadsderby tegen SKV

De middenvelder was blij met zijn heldenrol. ,,Dit gaan we wel even vieren met een biertje. Ja, ook met de jongens van SKV. We kennen elkaar goed. Tijmen Remijnse (middenvelder bij SKV, red.) is een van mijn beste vrienden. Ik ken hem al van jongs af aan. We hebben ook bij elkaar op de middelbare school gezeten. Hij gaat dit de komende week nog wel een keer te horen krijgen.”