Dave de Jong vertrekt na vijf jaar bij AZSV

Winterkam­pi­oen­schap blijft uit: De Treffers met tien man onderuit bij koploper AFC

GROESBEEK - Een eigen doelpunt, een rode kaart én een zeperd tegen koploper AFC in Amsterdam: 2-0. Het doel van tweededivisionist De Treffers om als beste amateurclub van Nederland de winterstop in te gaan eindigde zaterdag in een sof voor de Groesbekenaren.

10 december