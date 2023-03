De Bataven blijft in spoor koploper MASV, dat Bemmel versloeg

Eerste klasse D

Bemmel-MASV 2-3 (0-2). Youri Roseboom 0-1, Donovan van Hesse 0-2, Roseboom 0-3, Teun Peters 1-3 en Nick Reijmers 2-3.

MASV had in de topper tegen Sportclub Bemmel tachtig minuten weinig moeite met de Betuwse ploeg, maar kreeg het in de slotfase wel even moeilijk. De wedstrijd tussen de Arnhemse koploper en nummer twee Bemmel eindigde op het veld van de laatste daardoor in 2-3 (0-2).