De Bataven draait wedstrijd na rust om, Jonge Kracht komt maar net op tijd om klinkend te winnen

Eerste klasse D

De Bataven-Berghem Sport 3-1 (0-1). Matiz Garttener, Jordi de Kramer en Jermo Wilsterman

Coach Charles Kazlauskas besefte tijdens de rust van de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Berghem Sport dat zijn ploeg in de tweede helft iets anders moest laten zien dan voor de rust. En dat betaalde zich snel uit voor de eersteklasser.

Direct na de pauze zorgde Matiz Garttener er met zijn doelpunt voor dat de 0-1 van Valentijn Smits van Berghem werd uitgewist. Snel daarna tekende Jordi de Kramer voor de 2-1 en in de slotfase zette Jermo Wilsterman de 3-1 op het bord.

,,Wij scoren moeilijk, maar zijn ook lastig te verslaan. Dat maakt dit soort wedstrijden die je eigenlijk moet winnen, des te lastiger. Ik heb de spelers tijdens de rust verteld dat ze veel meer energie in de wedstrijd moesten leggen. Daar hebben ze goed naar geluisterd waarna de doelpunten gelukkig snel kwamen.”

Leones-Bemmel 6-3 (3-1). 3x Jordi Lammertink.

Sportclub Bemmel verloor, inclusief de bekerwedstrijd tegen AZSV afgelopen woensdag, voor de vierde achtereenvolgende keer. Na de competitienederlagen tegen WSV en MASV was Leones in Beneden-Leeuwen met 6-3 (3-1) te sterk voor de ploeg van coach Rob Bouman. Bemmel is hierdoor inmiddels afgezakt naar de vierde plaats in 1D.

,,We zitten op dit moment niet in onze beste periode, maar we moeten er wel een keer uitkomen”, vond Bouman. Dan moeten we echter wel beter verdedigen dan we deden tegen Leones. Ze waren meermaals slordig in de verdediging waardoor zij scoorden.”

Max Roelofs viel vroeg in de wedstrijd uit en ook Nick Reijmers, die voor hem inviel, haalde het einde niet, zag Bouman. ,,Dat is een ander probleem. We hebben te veel spelers dien niet helemaal fit zijn. Bovendien missen we Bart Derks komende zondag. Hij kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Bij het tweede doelpunt van Leones kreeg Brian Rikken een beuk, maar de scheidsrechter liet het gaan.”

Jordi Lammertink opende de score voor Bemmel en was ook verantwoordelijk voor de doelpunten in de tweede helft. ,,Die kwamen echter te laat”, aldus Bouman.

RKHVV-Voorwaarts Twello 2-2 (1-1). 2x Kevin Sissing

RKHVV speelde thuis met 2-2 (1-1) gelijk tegen Voorwaarts Twello. De Huissenaren kwamen twee keer achter, maar Kevin Sissing maakte telkens gelijk. Coach Frans Koenen sprak desondanks van twee verloren punten.

,,Voetbal gaat om het maken van doelpunten, maar dan moet je wel schieten als je daar de kans voor hebt. Kansen kregen we genoeg, maar we schoten veel te weinig. Daardoor maakten we het Twello wel erg makkelijk. Het veldspel was prima, maar we hebben niet voor niets enkele speler die deze competitie tien doelpunten heeft gemaakt. Dat weten we, maar je hoopt dat het wel een keer gaat lopen op dat vlak. We moeten een stuk koelbloediger worden. Dat is duidelijk.”

Derde klasse C

DSZ-RKSV Driel 0-4. Goals: Gino de Wild, Leroy Neumann, Gosse ter Reegen, Twan Beijer

Met een 4-0 zege bij DSZ schreef Driel dit seizoen alweer voor de achtste keer de nul. De ploeg kreeg zelfs al 449 minuten geen tegengoal meer. Trainer Eddy Hagen controleerde die rekensom na de zege in Boven-Leeuwen snel even. Trekvogels was vier duels geleden de laatste in 3C die (al in de eerste minuut) scoorde tegen Driel.

,,449 minuten dus inderdaad, dat is veel”, zei een tevreden Hagen. ,,Na die wedstrijd tegen Trekvogels keerde Leroy Neumann in de achterhoede terug na een blessure, dat heeft ons veel goed gedaan. Tegen DSZ gaven we ook maar twee halve kansen weg en die schoten ze beide naast.”

Quick 1888-Jonge Kracht 0-4, goals: Joris Boehlé (3), eigen doelpunt Quick 1888

Jonge Kracht boekte een ruime zege (4-0) bij nummer drie Quick 1888. Verder viel er bar weinig Betuws moois te noteren tegen Nijmeegse tegenstanders in 3C.

Joris Boehlé was de grote man met drie doelpunten in de wedstrijd die later begon, omdat de scheidsrechter niet op tijd bij Quick arriveerde.

,,Door de Stevensloop in Nijmegen was er met de auto geen doorkomen aan”, merkte ook trainer René Knuiman van Jonge Kracht. ,,We hebben maar in de wijk geparkeerd en zijn toen verder naar het sportpark gaan lopen. Daar speelden we een goede wedstrijd. Al is 4-0, met ook nog een eigen doelpunt van Quick, wel wat geflatteerd.”

GVA-Trekvogels 2-3. Goals GVA: Tieme Brom, Seb Claassen. Rode kaart: Dennis Boonen (Trekvogels, 2x geel)

Ook de wedstrijd van GVA tegen Trekvogels in Doornenburg was doelpuntrijk: 2-3. De ploeg van trainer Johan Scholten speelde na een rode kaart voor Nijmegenaar Dennis Boonen (bij een 1-2 stand) ruim een half uur met een man meer. Maar het was Trekvogels dat weer scoorde, vanaf de stip (1-3).

,,Wiebe Brom, die echt de allerbeste van het veld was, gaf ongelukkig een penalty weg. Nadat hij ook al een eigen doelpunt had gemaakt”, baalde Scholten, meer nog voor de jongeling dan voor zichzelf. ,,Echt, hij was overal te vinden en speelde de beste wedstrijd die ik van hem gezien heb. Maar door twee momenten kwam hij met een rotgevoel van het veld.”

Seb Claassen tekende in de slotfase voor de 2-3, nadat Tieme Brom ook voor GVA had gescoord.

SCE-DVOL 1-0

DVOL, dat vorige week met 2-1 verloor van GVA, ging zondagmiddag opnieuw onderuit. Koploper SCE was op eigen veld nipt te sterk: 1-0. Trainer Thijs Hendriks: ,,Onnodig. Ze hebben één keer tussen de palen geschoten en die bal ging erin. Eén keer! Wel een mooie goal van afstand. Maar we deden echt niet voor ze onder. Dat zij bovenaan staan, zag ik er niet aan af.”

Blauw Wit-SV Angeren 2-1 (gespeeld in Angeren), doelpunt Angeren: Bart van Dinter

Ook SV Angeren verloor van een Nijmeegse tegenstander, op eigen veld met 2-1 van Blauw Wit. ,,De eerste helft waren wij zó slecht”, viel trainer Gerrit-Jan Barten met de deur in huis. ,,Bij rust stonden we dan ook met 2-0 achter. Na de pauze krijgen we, en dan lieg ik niet, zeven kansen. Maar pas in blessuretijd scoorden we via Bart van Dinter 2-1. Dat was te laat voor alsnog een resultaat.”

Hekkensluiter HAVO verloor, ‘zoals gewoonlijk’, uit bij Brakkenstein: 5-1. ,,Een echte Angstgegner voor ons, zoals de Duitsers dat zeggen”, bromde trainer Fred Razing van de club uit Haalderen die al jaren niet wint bij de Nijmeegse geel-zwarten. ,,Stijn Kuster, een jongen uit de Onder 19, maakte de 5-1. Voor hem ben ik heel blij. Dat zijn de jongens van wie HAVO het de komende jaren moet hebben.”

