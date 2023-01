De Bataven grijpt door nederlaag naast periodetitel, DVOL toont zich de ultieme comeback-club

Eerste klasse D

FC Winterswijk-De Bataven 2-0 (0-0). Goals Martin Veldhuis (penalty) en Nick Jansen.

De Bataven had de beslissing van de eerste periode in 1D in eigen hand, maar greep mis door een 2-0 nederlaag in Winterswijk. Niek Milder kreeg rood in de wedstrijd. MASV, dat met 1-0 won bij Leones, ging er met de periodetitel vandoor.

Later meer.

TOP-RKHVV 1-2 (0-1). Goals RKHVV: Nourdin Bergwerff en Michael van Swaaij.

Tweede klasse

DVC’26-Spero 0-1. Gavino Willemsen

Derde klasse C

DVOL-FC Jeugd 5-2. Goals DVOL: Menno Scholten (2), Samuel Bakker, Marco Wientjes, Teus Evers

DVOL toonde zich weer eens de ultieme comeback-club in 3C: van 0-2 naar 5-2. Trainer Thijs Hendriks maakte na de zege op FC Jeugd het optelsommetje: ,,Voor de dertiende keer dit seizoen hebben we een achterstand ongedaan gemaakt. Dertien keer! In twaalf duels. Dat geeft me een dubbel gevoel. Positief is dat er zoveel karakter in de ploeg zit en we blijven vechten, maar we komen wél steeds achter.”

In Lent namen de gasten uit Ede zondagmiddag al binnen acht minuten een 0-2 voorsprong. Doelpunten van Samuel Bakker en Menno Scholten zorgden voor de 2-2 ruststand. ,,Toen waren we wakker en begonnen we te voetballen. En dat kunnen we goed”, wist Hendriks, die na rust opnieuw Scholten, Marco Wientjes (penalty) en Teus Evers zag scoren. ,,Wij waren fitter dan Jeugd. Zij begonnen op elkaar te zeiken en toen liepen we uit.”

GVA-Blauw Wit 1-0. Doelpunt Thomas Janssen

GVA greep in Doornenburg diep in blessuretijd de volle buit tegen Blauw Wit. Aanvoerder Thomas Janssen, die in de eerste helft een penalty miste, maakte zijn fout daarna goed: 1-0. Al had hij daar zelf maar beperkt weet van, vermoedde trainer Johan Scholten van de Doornenburgers.