De Bataven mist promotie maar is toch trots: ‘Met een vrij jonge ploeg het hele seizoen bovenin meegespeeld’

De Bataven, dat in de eerste ronde van de nacompetitie vrij was, liep door de nederlaag tevens een mooie finale tegen RKHVV mis. Met dat laatste was geen enkele Gendtenaar bezig. Het besef was wel ingedaald dat de Alkmaarse tegenstander sterker was, maar dat maakte de teleurstelling er niet minder om. De ploeg bleef na de wedstrijd lang met coach Charles Kazlauskas in de kleedkamer, waarna de spelers druppelsgewijs naar buiten kwamen.