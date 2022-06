De Graafschap in Ruurlo om plek 5 tegen Fluminense

DOVO ligt plots op ‘pole position’ in strijd om lijfsbe­houd: ‘Mensen zagen ons al in de hoofdklas­se voetballen’

De ultieme reddingsoperatie van DOVO is bijna voltooid: na de 3-0 van zaterdag tegen degradant Goes, de zesde zege in zeven duels, kan de Veenendaalse club zich komende zaterdag tegen de amateurs van Ajax op eigen kracht verzekeren van een langer verblijf in de derde divisie.

30 mei