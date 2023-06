De Graafschap O18 onderuit tegen Palmeiras op Terborgtoernooi

Nacompeti­tie­du­el tussen TEC en Barend­recht gaat woensdag­avond niet door: ‘Wij worden nu de dupe van sabotage op andere velden’

De nacompetitiewedstrijd Barendrecht-TEC gaat woensdagavond definitief niet door. Het duel is uitgesteld vanwege het onderzoek van de KNVB naar de bizarre slotfase van Barendrecht-GVVV (3-4) afgelopen zaterdag. Dat heeft de voetbalbond laten weten aan het Tielse TEC, dat via de nacompetitie lijfsbehoud in de tweede divisie moet afdwingen.