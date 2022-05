De Graafschap O21 kan promoveren en trainer Azaoum mooi afscheidscadeau geven

,,Het zou mooi zijn als het nu wel lukt”, kijkt Brabander Azaoum nog even terug op de vorige promotiewedstrijd in februari. Toen moest De Graafschap O21 winnen van Willem II om te promoveren naar divisie I. Dat lukte niet. Het werd 1-1, mede omdat Willem II 90 minuten anti-voetbal speelde. ,,Maar dat was hun goed recht”, aldus Azaoum. ,,Dat het toen niet lukte, was ook onze eigen schuld.”

In de voorjaarscompetitie draait De Graafschap O21 weer uitstekend. Na zes van de zeven speeldagen hebben FC Emmen, De Graafschap en Go Ahead Eagles alle dertien punten. De eerste twee ploegen promoveren naar het hoogste niveau. Als De Graafschap vanmiddag op het veld van SV Twello (aanvang 14.30 uur) een punt pakt tegen Go Ahead Eagles, is promotie een feit omdat het doelsaldo van de jonge Superboeren beter is dan dat van de ploeg uit Deventer. Zelfs het kampioenschap is mogelijk, maar dat is afhankelijk van de uitslag bij de wedstrijd FC Emmen-Vitesse.

Mooie periode

,,Ik kijk terug op een mooie periode van 3,5 jaar bij De Graafschap”, zegt Azaoum. ,,Als we ook nog promoveren, wordt het een fantastisch afscheid. Als ik dit seizoen kijk naar ons spel, ben ik daar trots op. We hebben bijna elke wedstrijd gedomineerd. En de individuele ontwikkeling van veel spelers is ook goed. Camiel Neghli is dit seizoen doorgebroken in het eerste elftal en Pim Lukassen is twee keer ingevallen. Die twee jongens zaten, toen ik in januari 2019 bij De Graafschap kwam, bijna elke wedstrijd op de bank bij hun team. Ik denk dat we de laatste jaren goed werk hebben geleverd bij de jeugdopleiding.”

UEFA Pro

De spelers zijn lovend over Azaoum, maar toch komt er geen vervolg bij De Graafschap. ,,Ik ben zo goed als rond met een andere club, waar ik ook stage bij het eerste elftal ga lopen omdat ik begonnen met de opleiding UEFA Pro (cursus coach betaald voetbal, red.). Ik hoop ooit nog een keer terug te keren bij De Graafschap, maar dan als hoofdtrainer.”

Stand divisie 2A:

1. FC Emmen 6-13 (+7)

2. De Graafschap 6-13 (+6)

3. GA Eagles 6-13 (+4)

4. Vitesse 6-10 (+8)