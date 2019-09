De grote voetbalschoenentest: black is back, de keuze blijft reuze

De veters van de gele Puma-schoenen zitten nog amper vast als Mike Pröpper zijn eerste conclusie trekt. ,,Ik vind de kleur niet mooi’’, zegt hij onomwonden. Remy Raterink schiet spontaan in de lach: ,,En dat zegt de man die zelf op roze schoenen voetbalt.”



Pröpper (22) en Raterink (28) vormen deze vrijdagmiddag het panel bij de voetbalschoenentest van De Gelderlander. In de winkel van 100% Voetbal in Arnhem beoordelen zij tien kicksen. ,,Het gaat mij vooral om het model’’, zegt Pröpper. ,,Maar, om eerlijk te zijn, ik vind een kleurtje ook wel leuk. Op het veld krijg ik best vaak commentaar op mijn schoenen. Vooral in de Achterhoek hebben ze er een hekel aan, haha.”