De Merino’s stunt tegen vierdedivisionist, VRC moeiteloos verder, ONA’53 sneuvelt na strafschoppen

Hoop op De Heikant: strijdend Achilles pakt eerste punten en wil ‘niet wéér degraderen’

GROESBEEK - Opluchting en ontlading bij Achilles’29. De Groesbeekse eersteklasser pakte zaterdag in de slotfase zijn eerste overwinning (2-1 tegen SVW) en zette een streep onder de dramatische start waarin de ploeg nul punten pakte. ,,Wéér degraderen, is geen optie. We kijken niet meer terug.”

16 oktober