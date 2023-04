De naam en kleuren van de nieuwe fusieclub? Van Steijn (Rhelico) en Frehe (Beesd) hebben wel een voorkeur

‘Klappen, kopstoten, spugen’ en vermeende discrimina­tie: wedstrijd Ophemert al na 7 minuten gestaakt

De voetbalwedstrijd van vijfdeklasser Ophemert bij RKVSC in Velddriel is zondag al na 7 minuten gestaakt nadat de gemoederen hoog opliepen. De lezingen over hetgeen er gebeurde, lopen behoorlijk uiteen: de ene partij spreekt van een massale vechtpartij met kopstoten en klappen, de andere zegt dat het allemaal wel meeviel.