De ‘nul’ als basis voor het succes van VV Dieren met doelman Jonne Olijslager

Achtereenvolgens Wouter de Wit, Norbert van Engelenburg, Teun van Uum en Ruud Goorhuis Oude Sanderink waren verantwoordelijk voor de doelpunten, waardoor de negende zege op rij werd binnengehaald.



Door de uitmuntende cijfers in dit seizoen (16 keer winst, 2 keer gelijk en slechts één verliespartij in 19 duels) heeft Dieren de minste verliespunten (19-50) in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal. Aan de horizon lonkt het kampioenschap, al zijn de verschillen met de concurrenten FC Zutphen (20-51) en JVC Cuijk (20-50) gering. Het huidige successeizoen van Dieren kent vele vaders, zoals de doorbraak van veel jeugdige talenten (onder meer Andy Visser, Koen Hillen, Tijn Gerritsen, Wouter de Wit en Gianluca van der Wulp). Maar ook de inbreng van de routiniers, met de onverzettelijke aanvoerder en laatste man Norbert van Engelenburg en de middenvelders Rick Verlaan en Teun van Uum, is groot. Waardevolste speler in de brede selectie van Dieren is waarschijnlijk doelman Jonne Olijslager, 21 jaar pas en bezig aan een sterk seizoen met weinig tegengoals.

‘De nul’ is het halve werk

,,Dertien tegendoelpunten precies”, zegt Olijslager na de gewonnen wedstrijd tegen DVOV. ,,Dat zijn de minste in deze competitie. Als ik de nul achterin hou dan is de overwinning al voor vijftig procent binnen. De nul houden vind ik daarom heel belangrijk.” En dat lukt hem dit seizoen vaak, zo noteerde hij in de laatste negen duels liefst zeven keer een clean sheet, waaronder dus zaterdag in het duel met DVOV, waarin hij weinig te doen kreeg.

,,Dat weet je met zo’n goed team”, vervolgt de doelman. ,,Maar je moet wel geconcentreerd en alert blijven. Dat is best lastig, maar ik ben daarin wel gegroeid. In de laatste fase van de wedstrijd begin ik iedereen terug te roepen, want ik wil die nul houden. Bij de laatste bal van Boas (de Bloois, RG.) moest ik toch even opletten.” En dat deed Olijslager, waardoor de Dierenaar ook tegen zijn oude club DVOV - ‘ik heb daar één seizoen gespeeld, dat was leuk en het heeft mij geholpen om nu belangrijk te zijn voor Dieren’ - de haast heilige nul voor een doelman hield.

Volledig scherm Teun van Uum van vv Dieren wordt gefeliciteerd door zijn keeper Jonne Olijslager met zijn doelpunt uit een fantastische vrije trap. © Ben Gal

Titeldroom

Het sportieve duel tussen Dieren en DVOV, onder prima leiding van de 70-jarige Arnhemmer Joop Visser, eindigde mede daardoor in een 4-0 eindstand. De titeldroom blijft daardoor levend, weet ook keeper Jonne Olijslager. ,,Maar ik wil niet teveel op die zaak vooruit lopen. Als we volgende week ook van JVC Cuijk weten te winnen, mogen we pas gaan dromen van de titel.” Die wedstrijd staat voor dinsdag 10 mei op het programma, maar voordien moet Dieren in deze drukke weken nog aan de bak tegen de laagvliegers SP Teuge (4 mei) en Redichem (7 mei ). Daarin zal Olijslager andermaal streven naar clean sheets.

‘Wij voerden onze taak niet meer uit’

Volledig scherm Sander Beek van DVOV legt aan voor een schot op doel. © Ben Gal Sander Beek, aanvoerder van DVOV en met zijn 29 jaar de oudste speler van de selectie, stond er na de 4-0 nederlaag van zijn ploeg tegen Dieren verslagen bij. ,,Of het kansloos was? Nee, de eerste helft niet, behalve de eerste tien minuten. We probeerden ze vast te zetten en dat ging best goed. Na rust voerden wij onze taak niet meer uit en als er eentje verzaakt, dan loop je achter de feiten aan.” Het kostte DVOV drie tegentreffers binnen tien minuten, waardoor de wedstrijd beslist was.

