De promotiedroom van DTS Ede spat uiteen: ‘Van deze ploeg hoefden we niet te verliezen’

GVVV ligt op koers voor tweede nacompeti­tie­ron­de na winst in Gemert

In de strijd om lijfsbehoud won GVVV donderdagavond in de eerste ronde van de nacompetitie met 1-2 van derdedivisionist Gemert. Zaterdag volgt de return in Veenendaal en kan de tweededivisionist zich plaatsen voor de volgende ronde.

9 juni