De spelerscarrousel in de regio Arnhem draaide op volle toeren: Dieren heeft om 23.55 uur nog beet, ook MASV schiet nog laat twee keer raak

voetbal ArnhemAmateurvoetballers stapten weer massaal de over naar nieuwe clubs. Ook in de regio Arnhem draaide de spelerscarrousel zoals elke zomer op volle toeren. In dit overzicht zetten we alle nieuwe en vertrekkende spelers per club op een rij.

De deadline voor overschrijvingen was op donderdagavond 15 juni om 23:59 uur. Vrijdag is het complete overzicht te lezen in de (digitale) krant en in onderstaand overzicht. *UPDATE: Ook de spelersmutaties bij Eendracht Arnhem en Eldenia (van zowel de mannen als de vrouwen) en de nieuwelingen bij Arnhemse Boys staan nu in het overzicht.

Vijftien nieuwe spelers voor trainersduo MASV

Na de promotie van MASV wordt de selectie flink ververst. Liefst veertien spelers verlaten de succesvolle club uit Malburgen-West. Dennis van Beukering en Tim Cornelisse, vanaf deze zomer als duo voor de groep bij MASV, verwelkomen vijftien nieuwe spelers. Voor het debuut van de Arnhemmers in de vierde divisie worden onder meer Sem Smit (van vierdedivisionist Silvolde), Eelco Mostert (DOVO, daarvoor Vitesse-jeugd) en WSV-topscorer Dylan de Bruin aangetrokken. Op de valreep sloten ook nog Jack van Luijken, een voormalig jeugdspeler van Go Ahead Eagles, en Floris Liet (De Treffers jeugd) aan.

DUNO shopt in lagere klasses, ex-prof stopt.

Eersteklasser DUNO maakte in het recente verleden furore met grote namen in de selectie. Voormalig profvoetballers en spelers uit de jeugdopleiding van bvo's boekten successen met de club uit Doorwerth. Mohammed Mouhouti, de nieuwe trainer, heeft juist oog voor talent uit de regio. Zo is er geshopt bij derdeklassers als ESA en Blauw Geel '55, en vierdeklassers De Paasberg en Angerlo Vooruit. In totaal werden tot op heden 12 nieuwe selectiespelers aangetrokken. Tussen de 7 vertrekkende spelers valt voormalig De Graafschap-speler Jochem Jansen op: hij stopt.

Heijnsdijk van Eldenia naar Jong FC Utrecht

Eldenia krijgt in het volgende topklasse-seizoen versterking van een bekende: Manouk Paulus keert terug. Zij droeg vanaf 2014 het Eldenia-shirt, maar sloeg afgelopen seizoen over. In 2019 won de ploeg mede dankzij twee goals van Paulus de eerste Arnhem Cup-finale voor vrouwen. Tabitha Heijnsdijk verlaat juist de club. De overstap van Arnhemse Heijnsdijk, kind van Eldenia, is een bijzondere: zij gaat naar Jong FC Utrecht.

Rust bij derdeklassers

VVO, VDZ en Rheden houden zich relatief rustig op de 'transfermarkt’. Gedrieën schreven deze clubs tot nu toe slechts 7 nieuwe spelers in. Gezamenlijk veel minder dan menig andere club in de regio. Mede-derdeklasser SML bijvoorbeeld. Daar zijn komend seizoen 8 nieuwe gezichten te zien, tegenover 11 spelers die elders gaan spelen.

Kwaliteitsimpuls voor gepromoveerd Elsweide

De terugkeer in de vierde klasse van Elsweide zal komend seizoen niet onopgemerkt blijven. Met 9 nieuwe spelers en het langer behouden van de kern van de kampioensploeg, hoopt Elsweide na de promotie direct weer hoge ogen te kunnen gooien. Trainer Harun Köprülü verwelkomt onder meer Volkan Ozkaya (SDOUC, tweede klasse), Yassin Izly (derdeklasser VDZ) en de gebroeders Sprenkel van SML. Al zullen de eerste minuten van Abdullah Sprenkel nog even op zich laten wachten. Hij is herstellende van een zware knieblessure.

Lees hieronder alle overschrijvingen (voor zover bekend) per club, dit overzicht wordt op donderdag en vrijdag aangevuld.

Zondagvoetbal

MASV

Vierde divisie na promotie

Trainers: Dennis van Beukering (tweede seizoen) en Tim Cornelissen (nieuw).

Nieuw: Tijn Gerritsen (vv Dieren), Nick Bijlsma (OVC’85), Krijn Meeuwsen (SML), Justin Paal (DUNO), Sem Smit (Silvolde), Maray Vahlkamp (RKHVV), Dylan de Bruin (WSV Apeldoorn), Eelco Mostert (DOVO), Baggio Wallenburg (DHSC), Rick van Vliet (Arnhemse Boys), Roef van der Snee (SML), Brahim El Haddad (GVVV), Dennis Amati (ESA), Jack van Luijken (geen club), Floris Liet(De Treffers jeugd).