De Treffers gaat zonder hoofdtrainer op bezoek bij Jong Sparta: Echteld uitgeleend aan Jong Oranje

Echteld is momenteel met Jong Oranje op pad. Bij die ploeg is hij sinds dit seizoen assistent van bondscoach Michael Reiziger. ,,Ik mis in totaal maar vier duels van De Treffers. Gelukkig zijn ze verspreid door het hele seizoen”, zegt Echteld, die met Jong Oranje deze week stuit op Moldavië en Noord-Macedonië. ,,Na de 3-0 overwinning op ADO’20 van afgelopen zondag had ik eigenlijk in één keer de lijn willen doortrekken, maar het is niet anders. Ik heb me erop ingesteld dat dit zo is en de club ook.”

Eigenlijk is Echteld er ook maar wat blij mee. Hij werkt nu met de grootste talenten van het land. ,,Bovendien kan ik van dichtbij zien wat voor toptrainer Michael is. Van hem kan ik echt nog wat leren”, aldus Echteld. ,,Michael is via via bij mij uitgekomen. Hij heeft mij gepolst. Daarna heb ik met Nigel de Jong gesproken (directeur topvoetbal bij de KNVB, red.). Voor mij was het cruciaal dat ik De Treffers en Jong Oranje kon combineren. Ik zit automatisch nu ook meer in stadions, om spelers te scouten.”

De Treffers krijgt van de KNVB een zogenaamde huursom én schuift assistent Frank van Kouwen door bij afwezigheid van Echteld. Van Kouwen is oud-prof van onder meer Willem II en De Graafschap en trainde eerder SDOUC, De Bataven en de jeugd van Vitesse en NEC. Echteld: ,,Frank weet hoe we willen spelen. Hij zal blijven doen wat we altijd doen, maar dan wel op zijn eigen manier.”

Al voelt Echteld zich nog altijd verantwoordelijk. ,,Ik heb de dinsdagtraining van De Treffers van komende week al naar woensdag geschoven, zodat ik erbij kan zijn, en wil tijdens de wedstrijd ook op de hoogte gehouden worden. Ik ga de teammanager nog vragen mij te appen.”