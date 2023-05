﻿De Treffers gunt clubicoon Robin Janssen afscheid met erehaag en monsterscore (7-1)

VOETBAL MAASLAND Volharding al zeker van halve finale nacompeti­tie, Teun Verberk verlengt carrière bij Excellent

Vitesse’08 is zondag gedegradeerd. De onderlinge confrontatie met concurrent Constantia eindigde in een nederlaag (3-2), waardoor de ploeg uit Wanroij boven de Gennepenaren bleef op de ranglijst. Vitesse’08 keert zodoende na acht jaar gedwongen terug in de vierde klasse, met oud-profscheidsrechter Reinold Wiedemeijer als hoofdtrainer.