De Treffers toont spierballen in gevecht om plek 5 en breekt zo een clubrecord

Trainer Leeroy Echteld was blij met de herovering van plaats 5. ,,Al helemaal als je ziet waar deze club vandaan komt: vorig seizoen eindigde De Treffers nog vijftiende.” Al was de coach vooral verheugd met de 57 punten die zijn ploeg nu heeft: een clubrecord in zeven jaar tweede divisie (de lat lag op 54 punten, seizoen 2016-2017). Echteld: ,,Dat vind ik een hele prestatie. Het was voor mij ook wel een doel, al helemaal toen we niet meer meespeelden om de prijzen.”

Brian Campman leidde de zege in bij Quick Boys. Hij benutte vlak voor het uur een strafschop. ,,We moeten het volgende week afmaken. Als we in de top 5 eindigen hebben we een prachtig seizoen gehad”, sprak Campman die Coen Maertzdorf ook zag scoren in Katwijk. ,,Mijn doelpunt viel op het juiste moment. Zo kregen we de grip weer terug en was het eigenlijk uitspelen. Al pakte Niels (keeper Niels Kornelis, red.) nog enkele goede ballen. Ik vind dat we het als team goed hebben gedaan.”