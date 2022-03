De Zwaluw gaat in beroep tegen puntenstraf: ‘KNVB heeft consequenties niet genoemd’

‘Nuchter’ SDS‘55 blijft Koning van de ‘harde werkersder­by’ tegen Harskamp

Na jarenlang eenrichtingsverkeer vanuit Wekerom moest de derby in de vierde klasse C tegen het gerenoveerde Harskamp eindelijk weer eens spannend worden. Niets was minder waar: SDS’55 deed wat het de afgelopen jaren bijna altijd deed: ruim winnen.

