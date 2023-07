Debuutwedstrijd AWC in derde divisie thuis tegen Barendrecht, De Treffers trapt nieuw seizoen af tegen Quick Boys

AWC debuteert met een thuiswedstrijd in de derde divisie B. Op zaterdag 19 augustus is Barendrecht de eerste tegenstander van de Wijchense nieuwkomer, gepromoveerd via de nacompetitie.

Acht dagen later, op zondag 27 augustus, reist AWC naar Veghel voor het eerste uitduel op het op een na hoogste amateurniveau van Nederland, tegen Blauw Geel’38.

De KNVB publiceerde zaterdag het complete programma per weekend voor komend seizoen in de hoogste amateurklassen.

De Treffers opent het nieuwe seizoen in de tweede divisie met een thuiswedstrijd tegen Quick Boys, op zaterdag 19 augustus. Een week later, zaterdag 26 augustus, is de eerste uitwedstrijd tegen GVVV in Veenendaal.

De regionale vertegenwoordigers in de vierde divisie C, Juliana’31 uit Malden en het Nijmeegse Orion, trappen het nieuwe seizoen af met een uitwedstrijd in Brabant. Orion bij Achilles Veen op zaterdag 26 augustus, Juliana een dag later bij Nemelaer in Haaren. De eerste thuiswedstrijd van de Maldenaren is tegen Unitas’30 uit Etten-Leur en van de Nijmegenaren tegen HVCH uit Heesch, beide op zondag 3 september.

De eerste onderlinge ontmoeting tussen Juliana en Orion staat voor zondag 8 oktober op de kalender, in Nijmegen. De return in Malden is op zondag 17 maart.

Programma eerste twee speelronden hoogte amateurklassen seizoen 2023-2024

Tweede divisie

Speelronde 1 (19/20 augustus): ACV-Jong Sparta Rotterdam, Excelsior M.-HHC Hardenberg, Katwijk-FC Lisse, AFC-Jong Almere City, Koninklijke HFC-Noordwijk, Rijnsburgse Boys-Kozakken Boys, Scheveningen-Spakenburg, De Treffers-Quick Boys, ADO’20-GVVV.

Speelronde 2 (26/27 augustus): GVVV-De Treffers, Spakenburg-Rijnsburgse Boys, Kozakken Boys-Koninklijke HFC, Noordwijk-AFC, Jong Almere City-Katwijk, FC Lisse-Excelsior M., HHC Hardenberg-ACV, Jong Sparta Rotterdam-ADO’20, Quick Boys-Scheveningen.

Derde divisie B

Speelronde 1 (19/20 augustus): Quick-Hoek, Sportlust’46-SteDoCo, UNA-SV Meerssen, AWC-Barendrecht, Kloetinge-Blauw Geel’38, TOGB-OJC Rosmalen, TEC-Gemert, Groene Ster-OSS’20, Unitas-Baronie.

Speelronde 2 (26/27 augustus): Baronie-Groene Ster, Gemert-TOGB, OJC Rosmalen-Kloetinge, Blauw Geel’38-AWC, Barendrecht-UNA, SV Meerssen-Sportlust’46, SteDoCo-Quick, Hoek-Unitas, OSS’20-TEC.

Vierde divisie C

Speelronde 1 (26/27 augustus): Best Vooruit-EVV Echt, HVCH-Dongen, Achilles Veen-Orion, Unitas’30-Goes, Nemelaer-Juliana’31, RKSV Nuenen-Halsteren, SC Kruisland-Wittenhorst, SV Venray-UDI’19.

Speelronde 2 (2/3 september): UDI’19-SC Kruisland, Wittenhorst-RKSV Nuenen, Halsteren-Nemelaer, Juliana’31-Unitas’30, Goes-Achilles Veen, Orion-HVCH, Dongen-Best Vooruit, EVV Echt-SV Venray.